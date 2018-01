Un 2018 ple de matrimonis, nadons i guerres fredes

M’encomanen que redacti una pàgina amb els vaticinis informatius del sector rosa per al 2018, i així ho faré. Però primer de tot cal dir que no m’atreviré a fer futurologia. Sobretot perquè les grans notícies del món rosa són any rere any les infidelitats, els divorcis sagnants, les morts traumàtiques, les subsegüents herències i les nits boges regades amb tota mena de substàncies que acaben en boda a Las Vegas... I esclar, jo no soc ningú per dir de ningú ni que es morirà, ni que es drogarà, ni que li posaran -o posarà...- les banyes. No està entre els meus propòsits de principi d’any que em convalidin el títol de pitonissa Lola amb el de periodisme ni tampoc que em denunciï cap famós.

No obstant, acato i escric. Perquè només començar l’any ja tenim un munt de previsions per al Cabaret Pop del 2018, que enguany farà dos anys, per cert. Moltes de les notícies que ja tenim a l’agenda són en matèria d’amor... D’altres només en matèria de matrimoni. En els detalls que encara no tenim hi haurà la gràcia de tot plegat. Aquí us deixo els titulars principals, perquè us aneu mentalitzant.

Una de les cites més sonades del 2018 serà el casament de Paris Hilton, que és com Flavio Briatore però en dona i en prim, cosa que fa pensar que el seu casori serà un cúmul d’excessos mai vist en un enllaç des que es va casar el fill del sultà de Brunei. Coneguda pel seu desordre vital/laboral mentre punxa de festa en festa arreu del planeta, és previsible que aquest any l’hereva de l’imperi hoteler Hilton segelli el seu amor per l’actor Chris Zylka, d’origen rus però nascut als Estats Units.

Ell ha explicat en diverses ocasions que quan va arribar a LosAngeles per convertir-se en actor va viure com un sensesostre perquè no tenia diners ni per llogar una habitació. Ella, en canvi, creu que el concepte sensesostre -com totes les paraules del món- es fa servir per parlar d’ella perquè viu a sobre del seu jet privat, enllaçant unes vacances amb les altres. Serà divertit veure com funciona la unió. Ell es mereix tenir fills rics a qui no falti de res i ella necessita tenir fills amb un home que li impedeixi convertir-los en rèpliques humanes dels seus Pomerània: permanentment estarrufats, amb mansió pròpia adjacent a la seva i amb collar de diamants. Es necessiten, és evident. Què deuen pensar, els pares d’ella, de casar-la amb un pobre? A la germana la van casar amb un Rothschild...

En matèria conjugal també destaca una cita de la qual no tenim cap certesa però que la biologia fa pensar que no pot esperar gaire més. Es tracta del casament d’ Isabel Preysler i Mario Vargas Llosa. Al Jurassic love -com s’hi refereixen a Mediaset- entre la filipina i el peruà li toca ja tirar pel dret, que ja han facturat prou amb l’enamorament. És evident que no hi ha perill que facin Pasqua abans de Rams, però no per això s’han d’eternitzar en el festeig, que ja ens ho sabem tot... A més, si ella segueix a aquest ritme de rejoveniment arribarà a la nit de noces que no tindrà ni edat de consentiment. I ell, amb 81 anys, doncs tot el contrari...

També serà notícia aquest any el gran ex de Preysler, Julio Iglesias, que té molts fronts oberts. El més complicat, el del fill que sembla que sí que és seu tot i que mai l’ha reconegut. Les primeres filtracions apunten que Javier Sánchez Santos, de la mateixa edat que el seu fill Enrique Iglesias, va néixer mentre el cantant de Soy un truhán, soy un señor encara estava casat amb Preysler. Ves que ella no faci una exclusiva (més) amb el disgust. També és l’any de les filles bessones d’Iglesias, que estan a punt de complir la majoria d’edat i ja volen guanyar-se la vida fent de models, que és com anomenen a casa seva posar davant de photocalls sense haver-se format en res prèviament. ¿Rivalitzaran en l’ofici amb les filles petites de Preysler? Sí!

Per cert, el 2018 també serà l’any en què els paparazzis mataran per obtenir la foto dels primers fills d’Enrique Iglesias i la seva parella, Anna Kournikova, que amb 42 i 36 anys s’han reproduït per primer cop. Tot i que mai se’ls veu junts enlloc i ell està permanentment treballant, la parella aguanta. O s’estimen molt o és un decorat. En qualsevol cas, això no ho esbrinarem aquest 2018. El millor que ens podria passar aquest any és que Enrique presenti els seus petits primer que a ningú al seu nou germà, Sánchez Santos, només per fer-li un lleig al seu pare, al qual sempre ha acusat implícitament de ser un pare absent. O el que és el mateix, de no ser un pare.

En fi, però no tot seran famílies en guerra freda. Aquest any també parlarem de l’habitual procreació acrítica del món del futbol, que seguirà en auge tant al Barça com al Madrid. En el primer equip, l’exponent serà Leo Messi, que tindrà un altre fill mascle el 2018, tal com va anunciar a l’octubre. Aquest no serà, però, l’últim fill de l’astre argentí, que ja va dir que vol tenir més i més fills sense parar fins a tenir una nena. O sigui que aquest vaticini que us estic fent potser també us el faré l’any que ve, ja que, si no conceben una petita Messi aviat, la dona del blaugrana, Antonella Roccuzzo, es pot passar embarassada ad infinitum. Sobretot perquè, a jutjar per les paraules d’ell, el tema reproductiu no semblava gaire negociable.

En mode procreatiu turbo es troben també a can CR7, que ja ha tingut quatre fills amb tres progenitores diferents. Els tres primers via òvuls congelats gestats als Estats Units per mares de lloguer. L’últim és una nena anomenada Alana Martina, amb la seva actual parella, l’argentina establerta a Jaca (Osca) Georgina Rodríguez, a la qual va conèixer a la botiga de Gucci de Madrid on ell comprava i ella treballava. El portuguès ja ha avisat que no pararà fins a tenir un total de set fills, que és el seu número de la sort i el que porta a la samarreta. A diferència de Messi, ell sembla tenir aturador. El que no vull pensar és què podria passar si quan ja en tingui sis es queda embarassat de bessonada... En qualsevol cas, Rodríguez embarassada també el 2018? Jo diria que sí. Cap a finals...

Per cert, que també es preveu que el davanter blanc i Rodríguez es casin durant l’estiu. El mitjà lusità Correio da Manhã assegurava recentment que la data de l’enllaç variarà depenent de si la selecció portuguesa participa en el Mundial de Rússia o no. Els fastos d’estil que es poden preveure per al casori de Cristiano esgarrifarien fins i tot Mariah Carey. Però a mi, així d’entrada, el que més em preocupa és que ell es casi de blanc, perquè amb el seu moreno perenne i, a sobre, a l’estiu pot semblar el negatiu fotogràfic d’ell mateix. I quan el capellà -enllaç religiós segur, no?- li pregunti si vol Georgina per sempre més, ¿contestarà que “Siiiiiiiiuuu”?

També és possible que se’ns casi Neymar, que resulta que ha tornat amb Bruna Marquezine, amb qui ho va deixar perquè ella no volia passar per l’altar. Potser el brasiler finalment l’ha convençut. Ja ho veurem... Tot apunta que el 2018 també serà l’any de la separació definitiva entre Paula Echevarría i David Bustamante, cosa que m’alegra profundament. No perquè es divorciïn, eh, sinó perquè deixarem de sentir-ne a parlar. Això sí, fins que això passi, la litúrgia que seguiran perquè cap dels dos sembli el dolent i puguin quedar com persones exemplars que les empreses vulguin per als seus anuncis pot ser molt pesada...

I, per acabar, dos temes que m’intriguen molt. El casament del príncep Enric i Meghan Markle, que es preveu menys protocol·lari que el del seu germà Guillem amb Kate Middleton. D’entrada, es veu que ella vol que sigui la seva mare -i no el seu pare- qui la porti a l’altar al maig. ¿Els Windsor cediran a les novetats o la seva tradició ancestral aplanarà totes les il·lusions de l’actriu abans de ser oficialment de la família? A veure qui guanya aquest pols. I tots els altres...

El primer embaràs d’ Eva Longoria serà rellevant també durant la primera meitat del 2018. Us recordo que és primípara als 42 anys. A veure quants titulars discriminatoris en comparació amb un home que es reprodueix passats els 40 haurem de llegir. Ja ho veuen: el 2018 ve carregat de moltes novetats, encara que siguin totes una mica antigues...