Ernest de Hannover, hospitalitzat després de la boda del seu fill

Ernest de Hannover és notícia molt de tant en tant, però mai és per bé. L’última nova ha resultat familiar a molta gent, ja que versa sobre una indisposició del príncep alemany en relació a un casament. En aquest cas, la trista notícia és que la boda era la del seu fill.

Segons explicaven ahir diversos mitjans com '¡Hola!' i l''Abc', l’exmarit de Carolina de Mònaco va haver de ser hospitalitzat divendres en una clínica de Lima després d’assistir a la cerimònia religiosa i al banquet del casament del seu fill Christian, que es casava amb la rica hereva peruana Alessandra de Osma. La indisposició va ser prou greu perquè no pogués assistir a la festa de comiat del casament, que va tenir lloc dissabte a la nit al Museu Pedro de Osma.

El príncep alemany, el mateix que no va poder acudir al casament dels actuals reis espanyols per una indisposició la nit anterior al fast, hauria assenyalat un 'tiradito' com a causant de la seva intoxicació. La nit prèvia al casament religiós els nuvis van celebrar un banquet centrat en cuina 'nikkei', en el qual més persones s’haurien intoxicat. Tot i això, Hannover l’endemà al matí va anar a l’enllaç religiós i al dinar. L’empresa de càtering de la festa ha desmentit que tingui cap responsabilitat en la intoxicació i ha apuntat als problemes de pàncrees del cap de la deposada casa reial de Hannover, que ara té 64 anys.