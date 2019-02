Ernest de Hannover té càncer

Arriben males notícies des de la casa reial de Hannover. Al príncep Ernest li acaben de detectar un tumor maligne al coll, segons publica la revista ‘Bunte’, un diagnòstic que arriba gairebé una setmana després que l’operessin d’urgència per una pancreatitis.

Segons la revista alemanya, com que el seu estat de salut és molt delicat, en part per la seva coneguda afició a l’alcohol, els metges de la clínica Feldkrich d’Àustria li han fet una crioteràpia, una tècnica més suau en què es congela el tumor per després eliminar-lo. L'operació ha sigut un èxit i el príncep s’estaria recuperant amb normalitat, segons afirmen altres revistes com ara ‘Handelsblatt’.

No és la primera vegada que operen Ernest d’Hannover en aquesta clínica austríaca. A banda de la pancreatitis que va patir fa una setmana, el 2017 va ser operat allà d’urgència per una deficiència vascular. El 2005 va tenir una altra pancreatitis, moment que es va patir per la seva vida. Aleshores el príncep es va comprometre a deixar l'alcohol i cuidar la seva dieta, però el 2011 va tornar a ser ingressat en un hospital d’Eivissa. Tot i això, la seva afició a la beguda ha continuat durant tot aquest temps.

Aquest problema de salut arriba enmig de l’enfrontament que té el príncep, de 64 anys, amb el seu fill per la venda del castell familiar de Marienburg, a la Baixa Saxònia.