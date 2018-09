Escapades per combatre la síndrome postvacacional

La història es repeteix. El setembre ja ha arribat, aviat la tardor traurà el cap i, el pitjor, per a la majoria s’han acabat les vacances. Tenir la síndrome o depressió postvacacional no és estrany, sobretot si has fet unes vacances llargues. Però no et preocupis, hi ha maneres de fer-la més suportable i una de les millors és preparar una escapada. “Quan tenim un objectiu o una meta que ens omple d'il·lusió sembla que el temps passa més ràpid. Planificar una sortida pròximament ens motivarà a fer front als nous dies de feina amb la millor actitud i amb entusiasme”, explica Sergio Carmona, director clínic de l’Institut de Barcelona de Psicologia. “Aquesta síndrome és totalment passatgera i a mesura que ens adaptem a la tornada a la rutina, els símptomes desapareixen. L'únic secret és tenir paciència”, afegeix. Així que si notes que tens malestar general, tristesa, apatia, angoixa, canvis d’humor, falta de concentració o descens del rendiment, llegeix amb atenció les següents propostes. Escapades a prop de casa que t’ajudaran a combatre la síndrome postvacacional.

GASTRONOMIA

Arròs al delta de l’Ebre

El setembre és època de segar l’arròs al delta de l’Ebre. Diferents poblacions com l’Ampolla, Deltebre o Sant Jaume d’Enveja ho celebren amb la festa de la sega. És un bon moment per conèixer el procés de transformació de l’arròs un cop segat. Consulta el calendari per saber quina població fa la celebració cada cap de setmana i aprofita l’escapada per descobrir els paisatges únics dels arrossars mentre passeges a peu o en bicicleta. Per descomptat, no te’n vagis sense degustar un bon arròs amb productes de quilòmetre zero.

540x306 L'arròs del Delta és un dels alicients de visitar la zona / TJERK VAN DER MEULEN L'arròs del Delta és un dels alicients de visitar la zona / TJERK VAN DER MEULEN

Sopar amb estrelles a l'Observatori Fabra

Si no et pots permetre el luxe de marxar tot un cap de setmana, et proposem una activitat a Barcelona. L’Observatori Fabra ofereix sopars amb estrelles. Una cita que combina una oferta gastronòmica de primer nivell amb un explicació científica i una visita al recinte. Hi descobriràs el museu i la cúpula des d’on es farà l’observació de constel·lacions, estrelles i gran part del Sistema Solar amb un dels telescopis més grans i més antics d’Europa encara en funcionament, que data del 1904.

Ruta del vi al Priorat

Més de 50 cellers es poden visitar a la ruta del vi del Priorat. Passejades per les vinyes, tastos de vins o visites teatralitzades són només algunes de les activitats enoturístiques que t’ofereix aquesta comarca. Tria celler i proposta i combina-ho amb un recorregut en cotxe per gaudir dels mars de vinyes quan es vesteixen de tardor mentre poses rumb a algun dels atractius turístics de la comarca. Si et falten idees, què et sembla un cafè amb vistes a l’embassament de Siurana? ¿I un recorregut per la història de la cartoixa d’Escaladei?

540x306 Paisatges del Priorat Paisatges del Priorat

AVENTURA

Parapent i caiac a Àger

Si aquestes vacances t’has quedat amb ganes d’aventura, Àger pot ser el teu destí ideal per combinar dues activitats reconegudes internacionalment en un únic cap de setmana. Dissabte atreveix-te a fer un vol en parapent en una zona amb prestigi internacional per les seves condicions ideals de vol i meravella’t amb les visites que ofereix del Pirineu. L’endemà, endinsa’t al congost de Mont-rebei amb caiac i descobreix les parets amb més de 500 metres de caiguda vertical que ja atrauen turistes de tot el món.

540x306 El congost de Mont-Rebei / GETTY El congost de Mont-Rebei / GETTY

Vies Braves a l’Alt Empordà

Si et resisteixes a acabar la temporada de bany, atreveix-te amb alguna de les vies braves que hi ha a la costa de l’Alt Empordà. Són fins a cinc recorreguts marcats per nedar en aigües obertes arran de costa. Decideix-te per la de Portbou si ets principiant, pots recórrer els seus 600 metres de llargada en menys de 15 minuts. I decanta’t per la de Garbet si ets un nedador més experimentat. El final de l’estiu és una època ideal per capbussar-te a la costa Brava nord: l’aigua ha absorbit tota la calor d’aquests mesos.

CULTURA

Els pobles medievals de l’Empordanet

Pals i Peratallada són dos dels més coneguts, però et recomanem que dediquis un cap de setmana sencer a perdre’t per aquesta zona de l’interior de l’Empordà i deixar que et conquistin altres pobles com Corçà, Ullastret i Monells, amb turistes però menys massificats. Si el que vols és sentir l’autèntica essència i el passat medieval que encara conserva aquesta zona, ves a Palau-sator o Madremanya, amb sort pots ser l’únic visitant.

540x306 Les restes ibèriques d'Ullastret / DAVID BORRAT Les restes ibèriques d'Ullastret / DAVID BORRAT

Ruta romànica per l’Alt Urgell

Tothom sap que la Vall de Boí amaga un patrimoni romànic envejable, però què et sembla si et proposem descobrir l’art romànic que conserva l’Art Urgell? La catedral de la Seu i les esglésies de Coll de Nargó i Organyà són només alguns dels exemples de la riquesa històrica que hi ha en aquesta comarca. Més de 50 monuments conformen la Via Romànica de l’Alt Urgell. Una escapada et donarà per fer-ne un tastet.

540x306 El claustre de la catedral de la Seu / GETTY El claustre de la catedral de la Seu / GETTY

NATURA I RELAX

La vall de Camprodon a peu

Des de Camprodon es pot anar als pobles del voltant caminant, una activitat de dificultat baixa i apta per a tothom que combina natura i cultura i que et portarà a endinsar-te en la bellesa dels boscos i dels pobles del Pirineu oriental. Pots fer una ruta circular que et permetrà descobrir els pobles de l’Abella i la Roca en 6 quilòmetres i menys de dues hores de recorregut. O la popular caminada fins a Llanars de 4 quilòmetres (anar i tornar) assumibles en una hora. Si el que vols és gaudir de la natura, et recomanem que la facis resseguint el riu, en lloc d’arribar-hi per carretera.

Rutes en cotxe per la Vall d’Aran

El setembre pot ser un mes força fred a la Vall d’Aran. Una bona manera de recorre-la en un cap de setmana és en vehicle. Et proposem dues rutes des de Viella. La primera et portarà fins als Banhs de Tredòs, on, a part de gaudir d’un entorn natural increïble, podràs relaxar-te a les seves aigües termals o fer una excursió fins al massís muntanyenc del Circ de Colomèrs. La segona, agafant la carretera de Baqueira, et portarà fins al pla de Beret i, des d’allà, resseguint el curs de la Noguera Pallaresa, arribaràs al santuari de Montgarri. Un indret espectacular al qual es recomana arribar en 4x4.

540x572 El santuari de Montgarri / GETTY El santuari de Montgarri / GETTY

Termalisme a Caldes de Montbui

La tradició balneària en aquesta vila termal es remunta a l’època romana. Comença la teva escapada per la plaça de la Font del Lleó, on l’aigua brolla a 72 graus, i visita les termes romanes. Després, fes un bany a l’espai públic Banys Termals el Safareig, on podràs gaudir de les aigües on fa menys d’un segle encara s’hi rentava la roba a mà. Per acabar, tria un dels tres balnearis del poble per experimentar els beneficis de les seves aigües. El Balneari Broquetas encara conserva una sauna del segle II, els banys de les Termes Victòria tenen una volta original del segle XVIII i el Vila de Caldes ha estat visitat per personatges tan il·lustres com Pablo Picasso o Joan Miró.