Pol Espargaró es casa amb Carlota Bertran al castell de Sant Marçal

Pol Espargaró i la seva nòvia, Carlota Bertran, s'han casat al Castell de Sant Marçal, ubicat a Cerdanyola del Vallès. En l'enllaç hi han tingut un gran protagonismes les motos, tal com ha explicat el germà del nuvi, que també és pilot, Aleix Espargaró, a través del seu perfil d'Instagram. En aquesta xarxa ha penjat un vídeo on apareixen els nuvis escoltant un discurs mentre Aleix Espargaró i la seva dona apareixen amb una moto amb un significat molt especial per al Pol. Era la primera moto que va tenir el pilot.

La núvia s'ha decantat per un vestit de la catalana Rosa Clará en el qual destaquen les puntes. El disseny era sense mànigues, amb pedreria i un pronunciat escot. Per a la festa posterior a l'enllaç, Bertran es va canviar de vestit va optar per una creació de tall sirena també de Clará, amb un elevat tall central a la faldilla i l'esquena l'aire.

Entre les cares conegudes invitades a l'enllaç hi va haver Melissa Jiménez. La periodista, dona del futbolista Marc Bartra, també va anar vestida de Clará. Bartra, tal com ha explicat la seva dona a Instagram, no ha acudit a l'enllaç. El casament arriba per a aquesta jove parella set anys després que comencés la seva relació.

El casament de Pol Espargaró era esperat perquè el pilot va fer públic a través del seu Instagram que li havia demanat matrimoni a la seva nòvia. El fet que li posés l'anell per sorpresa sobre un plat del sopar que s'estaven menjant abans que el cambrer els hi portés a taula i la cara que se li va quedar a ella van fer que aquell vídeo tingués molta repercussió.