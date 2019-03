Evan Rachel Wood mostra amb imatges el maltractament que va patir

No és la primera vegada que Evan Rachel Wood, l’actriu que interpreta Dolores a la sèrie ‘Westworld’, explica públicament la violència masclista que va patir en el passat. Fa uns anys va confessar a la revista ‘Rolling Stone’ que havia sigut violada dues vegades i que per aquest motiu va estar a punt de suïcidar-se als 22 anys.

Ara ha tornat a fer públiques les agressions que va patir de la seva parella a través de Twitter, on ha mostrat una imatge en què es veuen els seus braços plens de talls. "Quan el meu abusador m’amenaçava o m’atacava, jo em feia talls als canells com una manera de desarmar-lo", explica la jove actriu, que lamenta que "només aconseguia que l’abús s’aturés de manera temporal". Unes dures declaracions que s'acaben amb el ‘hashtag’ #IamNotOk [#NoEsticBé].

2 years into my abusive relationship

I resorted to self harm. When my abuser would threaten or attack me, I cut my wrist as a way to disarm him. It only made the abuse stop temporarily. At that point I was desperate to stop the abuse and I was too terrified to leave. #IAmNotOk pic.twitter.com/VtZ1cA7JdB — #EvanRachelWould (@evanrachelwood) March 11, 2019

A més, Wood ha compartit a la xarxa social unes imatges on se la veu posant com a model amb naturalitat, però explica realment com es trobava en aquell moment: "El dia que vaig fer aquesta sessió em sentia molt dèbil per culpa d’aquesta relació abusiva. Estava desnodrida, molt deprimida i gairebé no em podia mantenir dreta. Vaig esclatar a plorar i em van enviar a casa".

The day of this photoshoot, I was so weakened by an abusive relationship. I was emaciated, severely depressed, and could barely stand. I fell into a pool of tears and was sent home for the day. #IAmNotOk pic.twitter.com/aVUQ1w8ayQ — #EvanRachelWould (@evanrachelwood) March 11, 2019

Després d’aquests missatges, moltes dones s’han sumat a l’etiqueta utilitzada per Wood per explicar les seves vivències personals amb maltractadors. De fet, l’actriu fa temps que dona suport al moviment #MeToo i l’any passat va aportar al Congrés dels Estats Units el seu testimoni personal com a supervivent de violència domèstica i d'abús sexual.