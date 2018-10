Famosos i divorciats, així ho viuen els fills

Ser fill d’un famós no sempre és fàcil. Sinó que l'hi preguntin a les dues parelles de bessons de Miguel Bosé i Nacho Palau. En una història digna de la pel·lícula ‘Tu a Boston i jo a Califòrnia’, aquests dies la parella ha sorprès amb un divorci d’allò més rocambolesc. El cas és que Bosé i Palau, després de quasi tres dècades de relació, han decidit partir peres. El problema ha vingut a l'hora de decidir com es repartien els quatre fills, dues parelles de bessons que l’artista i l’escultor havien tingut per separat a través de gestació subrogada. Uns germans que, tot i no ser de la mateixa sang, s’havien criat junts i que ara s’han vist obligats a separar-se: dos amb Miguel Bosé a Mèxic i els altres dos a Espanya amb Nacho Palau. Com era d’esperar, els fills no estan portant gens bé la separació i ara els advocats de Palau han posat una demanda a Bosé perquè els germans puguin tornar a estar junts. La guerra està servida.

A l’altra banda de l’Atlàntic les celebritats tampoc es queden curtes quan pateixen un divorci amb fills pel mig. Un dels casos més mediàtics és la batalla oberta entre Brad Pitt i Angelina Jolie pels seus sis fills. Des que els protagonistes de ‘Senyor i senyora Smith’ es van divorciar fa dos anys, les acusacions i demandes relacionades amb la seva prole no han parat d’omplir titulars. Jolie va arribar al punt de presentar documents en què assegurava que Pitt no pagava la pensió dels fills i que no se’n podia fer càrrec a causa dels seus problemes amb l'alcohol. Ara sembla que han decidit desar les armes. Segons informava la revista ‘People’ aquesta setmana, un tribunal ha nomenat un avaluador perquè faci un informe exhaustiu i aclareixi quin dels dos progenitors ofereix les millors condicions per cuidar els fills. La justícia dirà.

De vegades també passa que són els mateixos pares els que no volen veure els fills. Un dels casos més extravagants és el de Tom Cruise i la seva filla Suri, de 12 anys, que va tenir amb l’actriu Katie Holmes. Segons afirmava una font al mitjà ‘US Weekly’, després del divorci l’actor podria veure la seva filla 10 dies al mes, però prefereix no fer-ho perquè la nena no pertany a l'Església de la Cienciologia. Això sí, l’actor té bona relació amb els dos fills adoptius que va tenir durant el seu matrimoni amb Nicole Kidman. Es tracta d’ Isabella Jane, de 25 anys, i Anthony Connor, de 23. Alguns mitjans especulen que tots dos pertanyen a la mateixa església que Cruise i que no volen tenir relació amb Kidman perquè ella no en forma part. De fet, al gener, quan l’actriu va guanyar un Globus d’Or pel seu paper a la sèrie ‘Big little lies’, va fer un discurs d’agraïment en què només va mencionar les dues filles que té amb el cantant Keith Urban.

És clar que si el que es vol és una història digna d'una telenovel·la, cal recordar el cas Mia Farrow i Woody Allen. Un entramat de fills biològics i adoptius que encara avui estan immersos en disputes internes i cruentes batalles entre bàndols contraris, amb acusacions d’abusos sexuals i un matrimoni entre pare i filla adoptiva pel mig.

Ser fills de famosos no sempre és fàcil, encara que, en el moment en què els progenitors decideixen seguir per camins separats, de vegades també es donen excepcions. Sense anar més lluny, Melanie Griffith i Antonio Banderas ja han deixat enrere les batalles postdivorci i s’han convertit en uns pares modèlics per a la seva única filla, Stella del Carmen. Tant és així que fins i tot aquest setembre van celebrar junts l’aniversari de la noia, de 22 anys, en companyia de tota la família, amb sogra materna inclosa. Un altre cas és el de Ben Affleck i Jennifer Garner, que tot i la separació segueixen compartint temps junts amb els seus tres fills perquè no en pateixin les conseqüències.

Al final potser es tracta de tenir sort: més enllà del grau de celebritat dels pares, més val que et toquin assenyats.