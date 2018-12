Ferran Adrià s’endinsa en el món del vi

¿És el vi un producte natural? ¿Des que quan en bevem i per què? Aquestes són algunes de les moltes preguntes que s’intenten respondre a ‘Vinos. Contextualitzación y viticultura’ (RBA, 2018), el primer dels sis volums de la col·lecció dedicada al món del vi que ha realitzat El Bulli Foundation amb la col·laboració de Vila Viniteca.

Un volum de prop de set-centes pàgines que surt a la venda el 4 de desembre i que s’engloba en el projecte de la Bullipedia. "Avui és un dia icònic, perquè iniciem un nou cicle a El Bulli Foundation", ha explicat Ferran Adrià durant la presentació del llibre. En aquesta ocasió, el fundador del projecte ha explicat que ha comptat amb la col·laboració de Vila Viniteca, "una empresa puntera en el món del vi", i ha dit que el projecte l’ha volgut dedicar "al Juli [Soler] i a tots els que estimen el vi i la cuina".

540x306 Fernando Martínez de Toda, Antonio Palacios, Ferran Centelles, Quim Vila i Ferran Adrià / CRISTINA CALDERER Fernando Martínez de Toda, Antonio Palacios, Ferran Centelles, Quim Vila i Ferran Adrià / CRISTINA CALDERER

Per la seva banda, Quim Vila, director de Vila Viniteca, ha explicat que fa un parell d’anys Adrià li va proposar el projecte: "L’objectiu era fer un homenatge al món del vi". Una tasca per a la qual l’antic xef d’El Bulli només li va demanar "de col·laborar amb talent, no amb diners". El resultat, segons Vila, és una enciclopèdia que no només parla de la història del vi i de la viticultura, sinó que suposa una visió global de tot el que implica el sector. "Al final sortirà una col·lecció de llibres que seran imprescindibles per a qui li agradi el món del vi".

El sommelier Ferran Centelles, considerat el catalitzador del projecte, ha explicat en què consistiran els sis volums de la col·lecció. El primer, que surt ara a la venda, és una contextualització i una mirada en profunditat a la viticultura, des de la geologia i el clima fins a les varietats de raïm, passant per la tecnologia agrícola i el món dels cellers. El segon, que veurà la llum al març, tractarà l’enologia i les diferents classificacions vinícoles. La tardor del 2019 sortiran els volums que tracten l'experiència de degustar el vi i la beguda en el restaurant gastronòmic. A meitats del 2020 es publicaran els dos últims volums, dedicats a l’origen i les particularitats de la producció, i inclourà un atles del vi. A la presentació també hi han assistit els especialistes en enologia encarregats de tenir cura dels continguts de la col·lecció: Fernando Martínez de Toda i Antonio Palacios.

La Bullipedia, l’ambiciós projecte de Ferran Adrià

Durant els últims cinc anys Ferran Adrià ha estat immers en El Bulli Foundation, que està creant l’ambiciós projecte de la Bullipedia. Es tracta de la primera gran enciclopèdia sobre gastronomia, creativitat i innovació concebuda per a l’aprenentatge i l’educació i que té com a principal objectiu agrupar, generar i ordenar els continguts en una col·lecció de més de 30 volums. Tots amb el mètode Sapiens, creat per Adrià i que té com una de les premisses no dogmatitzar i aportar una visió holística de cada tema. "Per innovar s’ha de comprendre", ha recordat el creador.