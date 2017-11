Ferran Adrià publica el primer llibre de la Bullipedia

Sis anys després de tancar El Bulli, Ferran Adrià va presentar ahir el primer volum de la Bullipedia, un projecte editorial de 35 llibres -de 500 pàgines cadascun- que recull tots els coneixements necessaris per endinsar-se en el món de la restauració gastronòmica. “No hem trobat un projecte similar en cap altra disciplina, ni tan sols en medicina”, va explicar Adrià. Tot i que la Bullipedia comença amb una versió en paper, posteriorment tindrà un vessant digital que permetrà connectar tota la informació recollida en la col·lecció de llibres. Segons va detallar Adrià, per completar aquesta gran enciclopèdia de la restauració, que en la seva versió en paper implica un pressupost de 10 milions d’euros, es necessitaran cinc anys: cada any es publicaran entre 8 i 9 llibres i, posteriorment, es bolcarà tota la informació al món digital. Els volums de la Bullipedia només es podran comprar a través d’internet.

El primer llibre, que té un preu de 80 euros, està dedicat al món de les begudes, la seva definició i la seva història, segons va explicar Ferran Centelles, responsable del volum. En la seva recerca, Centelles, que ha utilitzat la metodologia Sapiens del Bulli Lab, ha identificat 700 paràmetres de classificació de les begudes. La presentació de la Bullipedia es va fer a l’espai de la distribuïdora de vi Vila Viniteca, que col·laborarà amb El Bulli Foundation en l’elaboració del llibre del vi de l’enciclopèdia.