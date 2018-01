Flavio Briatore i Elisabetta Gregoraci es divorcien

El milionari Flavio Briatore (1), de 67 anys, s’ha divorciat de mutu acord de la seva dona, Elisabetta Gregoraci (1), que amb trenta anys menys que ell va aconseguir fa deu anys corregir la fama de faldiller de l’italià. Durant aquests anys, el matrimoni ha tingut un fill, Nathan Falco, que ara té set anys. Segons la revista italiana Oggi, dos dies abans del dinar de Nadal van signar en un bufet de Milà els papers que els converteixen legalment en ex.

Després de la separació, si ens fixem en el rastre que deixen les seves respectives xarxes socials, Briatore va volar a Kènia amb el seu fill per passar-hi el Nadal, cosa que ja havia fet els anys anteriors perquè el piemontès hi té un resort de luxe. Ella, per primer cop, va volar fins a Miami, on va passar el Nadal sense el seu únic fill. Per Cap d’Any, però, va ser la calabresa qui va estar amb el seu fill. Briatore pagarà una “pensió abundant” a Gregoraci, que haurà de deixar la casa que compartien a Montecarlo. Ell, però, assumirà el lloguer d’una altra casa a tocar. A més, també li pagarà el lloguer del seu pis de Roma. Gregoraci mantindrà els seus càrrecs a les empreses del seu ex.

També té tots els focus a sobre la madrilenya Cristina Pedroche (2), que després de les campanades de Cap d’Any a Antena 3 amb una granota de tul pràcticament transparent ha despertat passions i odis a parts iguals. Els menys favorables al xou anual de Pedroche ja han assenyalat que la creació de Pronovias que portava podria ser una còpia del disseny que el creador canari Joshua Velázquez mostra a la seva web. L’any passat ja li va passar el mateix a la televisiva, que va ser acusada de portar una imitació del bodi de Mister Pearl amb què Helena Christensen va desfilar el 1997 per a John Galliano.

I una altra polèmica recurrent a Espanya és la suposada paternitat de Julio Iglesias respecte a Javier Sánchez Santos (3), de 41 anys,que fa gairebé trenta anys que intenta demostrar que és fill del cantant. Ahir es feia públic que la revista Corazón TVE havia tingut accés a la sentència judicial que acredita que Iglesias i Sánchez tenen un ADN compatible en el 99,9%. Si això es confirma oficialment, Sánchez -nascut el mateix any que Enrique Iglesias - serà el novè fill del cantant madrileny, de 74 anys.