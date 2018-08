Flor seca per a tot l’any

Si teniu la sort de tenir un jardí carregat de flors, us podeu plantejar allargar la vida de les flors creant rams de flor seca per decorar racons de casa. O fent quadres o punts de llibre. El primer que heu de tenir present és que el principal motiu que les flors s’espatllin és l’aigua que contenen. Per això, la clau per conservar-les és desfer-nos d’aquesta aigua.

En funció de com eliminem aquesta aigua, estarem parlant de flor preservada o de flor seca. Les preservades semblen flors fresques a la vista i al tacte. Són flors naturals a les quals se’ls canvia l’aigua per un altre líquid. D’aquesta manera poden guardar l’aparença de flor fresca fins a 4 o 5 anys en condicions ideals d’humitat i temperatura i si no s’exposen a la llum del sol. És un tractament complicat, per això aquestes flors són tan cares.

Així doncs, potser millor que tirem cap a la flor seca. Una tècnica casolana passa per penjar les flors de cap per avall, deixar-les en un lloc fresc, sec i fosc fins que s’assequin i fixar-les amb laca. Si les voleu premsades els podeu posar un pes damunt o posar-les entre les pàgines d’un llibre. Les dues opcions demanen temps, així que tingueu paciència.

També hi ha una opció exprés. Necessitareu paper de cuina, dues peces que facin de premsa (com rajoles o fustes, per exemple) i un microones! Heu de col·locar les flors sobre un paper assecant en la posició que voleu que quedin. Les cobriu amb un altre paper assecant i ho premseu entre les dues rajoles, lligat amb un cordill o brida. Ho poseu al microones un minut a màxima potència. Repetireu l’operació una segona vegada amb papers nous (i una tercera si cal) fins que les flors s’hagin assecat.

I si no us en sortiu sempre us quedarà l’opció d’apostar per un bon ram de semprevives ( Limonium sinuatum ). Les podeu mantenir en un gerro, sense aigua, de forma gairebé eterna!