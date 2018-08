Flors tot l’any

Si voleu donar color als vostres balcons o patis durant gairebé tot l’any, apostar pels geranis serà un moviment guanyador. N’hi ha de diverses varietats, de tija recta, de penjar o enfiladisses, però totes ofereixen una floració gairebé continuada durant tot l’any.

Els geranis necessiten sol abundant per desenvolupar-se de manera òptima i florir de manera abundant. Demanen un mínim de 6 hores de sol al dia per poder continuar florint durant els mesos de més fred. Ara bé, tingueu present que no resisteixen l’exposició directa al fred i si a la vostra zona en fa molt o hi ha glaçades sovintejades, més val que els poseu a cobert. Podeu cobrir-los amb un plàstic o, si teniu espai, muntar un petit hivernacle. Quan torni el bon temps, haureu de fer una poda per sanejar-los, regenerar el substrat, trasplantar-los i abonar-los intensament.

A part d’aquestes precaucions a l’hivern, si voleu obtenir una floració abundant i continuada, el millor és eliminar setmanalment els brots secs i les flors pansides, amb unes tisores de poda o amb les mans. I col·locar els geranis al lloc més exposat al sol. Pel que fa al reg, tingueu present que cal que el substrat estigui sec i, en cap cas, regarem sobre mullat.

A principis de la primavera serà bo que els trasplanteu, aprofitant l’ocasió per regenerar la terra. També serà el moment de posar-los adob. Si l’abonament és granulat, l’haureu d’aplicar cada 3 o 4 setmanes. També podeu apostar per adob líquid especial per a geranis.

Si voleu multiplicar els vostres geranis, ho heu de fer per esqueixos. Heu de tallar una tija en bon estat d’una planta ja arrelada. Llavors, traieu les fulles de la part inferior i planteu les tiges en un test amb terra. Ens uns 15 dies han d’haver tret arrels. Només heu de procurar mantenir l’esqueix calent i humit. Passat aquest temps, ja podreu trasplantar-lo al test definitiu.