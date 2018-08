Tulipes, jacints, narcisos, lliris, ciclàmens… Les flors de bulb poden omplir casa vostra de color i, moltes varietats, d’aromes delicioses! Si voleu gaudir-ne a la primavera, les haureu de plantar a la tardor. Sigui en un jardí petit o en testos, els bulbs són molt decoratius i, a més, ideals per a principiants, ja que fer-ne créixer és molt senzill.

Haureu de plantar-los entre finals de setembre i finals de novembre. Si teniu opció de conservar-ne en un lloc fresc i ben airejat, fins i tot més tard (fins a finals d’any) i així obtindreu una floració més esglaonada. Penseu, però, que un mes de termini entre diferents plantacions es tradueix en un interval de quatre o cinc dies entre les diferents dates de floració.

A l’hora de plantar els bulbs només haureu de tenir present que no tiraran endavant si hi ha risc de glaçades i que tampoc és bo que el terreny estigui entollat. L’ideal és que trieu una situació assolellada o semiassolellada, més aviat protegida del vent, i amb un sòl ben drenat.

Pel que fa a la profunditat per plantar-los, haurà de ser (per norma general) unes 2 vegades i mitja el diàmetre del bulb. La terra no pot ser massa compactada, ja que al bulb li costarà molt sortir i reproduir-se. Quan el bulb està en creixement o ja florit, l’haureu de regar de manera regular.

Pel que fa als adobs, caldrà que n’utilitzeu i eviteu, en la mesura del possible, el contacte amb qualsevol herbicida. Si els voleu protegir de les males herbes, podeu envoltar-los d’escorça de pi o boletes d’argila.

Ja durant la floració, caldrà que talleu les flors marcides uns centímetres per sota de les bases. Acabada la temporada de floració, podeu optar per retirar els bulbs i canviar-los per altres de nous, o bé deixar-los créixer naturalment any rere any. Si no els voleu arrencar, millor que deixeu que el fullatge es vagi assecant a poc a poc, perquè el bulb pugui generar les seves reserves per a l’any vinent.