Flors de temporada

Primavera i estiu són la millor època per omplir els nostres balcons i jardins amb plantes de flor ornamentals, que donen vida i color als nostres espais. Calèndules, dàlies, clavells xinesos, petúnies, berbenes... Durant uns mesos floreixen de manera continuada i no demanen gaires cures, ja que són moderadament resistents a tots els tipus de sòl. Volen reg abundant però cal evitar els tolls i intentar no mullar les flors o les fulles per evitar que hi apareguin fongs. La freqüència a l’hora de regar-les ha de ser més elevada durant l’estiu i més baixa a l’hivern. També requereixen adob durant l’època de floració per regular l’aparició de flors i la intensitat dels colors.

Però si no us voleu resignar a tenir flors només a la primavera i l’estiu, aquí teniu un calendari per saber quines flors us sobreviuran en cada estació.

1. Flors de gener a desembre. Hi ha varietats que poden florir durant tot l’any. Els anturis, els clavells, les margarides, els crisantems, les gardènies, les hortènsies, les roses o els lliris en són alguns exemples.

2. Flors de primavera. Floreixen entre els mesos de març i maig. Inclouen gessamins, azalees, roselles, narcisos, gira-sols i veròniques, entre d’altres.

3. Flors d’estiu. En són exemples plantes com agapants, dàlies, peònies, clavells de moro i nards, que presenten més intensitat de floració durant els mesos de juliol i agost.

4. Flors de tardor. Floreixen entre els mesos de setembre i novembre. Entre les més habituals hi ha les liles, el narcís, les veròniques, les buvàrdies o el bruc.

5. Flors d’hivern. Sí, a l’hivern, entre els mesos de desembre i febrer, les plantes també floreixen (i amb el canvi climàtic cada vegada més). És època per tenir als balcons i jardins amaril·lis, anemones, nards, flors de cera i fritil·làries.

Ja veieu que, tot i que diuen que el maig és el mes de les flors, el cert és que si sabem triar podrem omplir de color els nostres balcons i jardins durant tot l’any.