Fotografiat a Mèxic el nòvio ‘mort’ de Newton-John

Després de portar nou anys oficialment mort, l’home que va ser nòvio d’ Olivia Newton-John, Patrick McDermott, ha sigut fotografiat banyant-se en una piscina del municipi mexicà de Saluyita, a l’estat de Nayarit. La instantània, publicada a la revista australiana New Idea, és la prova del que ja va publicar l’any passat una altra revista, que donava per bona la sospita que estava viu. La revista australiana no aporta gaires dades sobre el suposat difunt, potser a l’espera de fer un segon lliurament informatiu sobre el tema. L’única cosa que ha transcendit és que podria estar vivint allà acompanyat d’una nova parella, una dona d’origen alemany.

La discreta existència d’aquest càmera d’ascendència coreana va fer un gir copernicà quan el 2005 va desaparèixer suposadament després d’un accident de navegació. Havia sortit a pescar amb 22 persones més i cap d’elles el va veure caure al mar. A més, el seu cos mai va ser trobat. Tot i això, tres anys després les autoritats dels EUA el van donar oficialment per mort. La seva nòvia fins llavors, l’actriu Olivia Newton-John, fins i tot va recaptar diners per pagar una investigació privada per intentar trobar-lo.

Sempre sense èxit, cap de les investigacions prèvies -el van buscar a Panamà, Mèxic i els EUA- a la de New Idea va aportar alguna prova sobre si estava viu o mort. La hipòtesi de la simulació de la mort sempre havia estat sobre la taula, perquè McDermott s’havia declarat en bancarrota poc abans de desaparèixer. Arrossegava deutes amb creditors i fins i tot amb la seva ex, a qui devia la pensió alimentària del seu fill Chance.