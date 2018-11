Fran López presenta els seus 'platillos' del Delta

No cal anar fins al delta de l'Ebre per disfrutar de la seva millor gastronomia. Des de fa anys, el xef Fran López s'encarrega d'oferir la cuina més innovadora amb la tradició culinària del territori al Xerta Restaurant, ubicat a l'hotel Ohla Eixample i guardonat amb una estrella Michelin des del 2016. Ara el xef ha volgut fer un pas més i acaba d'obrir el Xerta Tapas Restaurant. Ubicat al mateix hotel barceloní, l'establiment aposta per oferir tapes i plats que reivindiquen la cuina del Delta en un ambient desenfadat. O amb paraules del mateix xef, un local de tapes però amb la filosofia Xerta: "La idea és transportar la cuina del Delta a Barcelona en forma de tapes i 'platillos' en un ambient més informal que el Xerta Restaurant".

La proposta es basa en la reivindicació dels plats de la zona, amb una àmplia carta de tapes clàssiques i tapes gastronòmiques. I com ja és costum en aquest xef nascut a l'Aldea (Tarragona), apostant sempre per productes de temporada per donar a conèixer a la ciutat els autèntics gustos del Delta.

540x306 Tapa de clotxa del Delta de l'Ebre / CÈLIA ATSET Tapa de clotxa del Delta de l'Ebre / CÈLIA ATSET

Entre les tapes fredes no falta l'assortiment de formatges catalans o de fumats, com la torrada escalivada amb sardina fumada, l'esmorzar típic dels pescadors de la zona, el tàrtar de tonyina vermella de l'Ametlla de Mar o el carpaccio de peus de porc amb crema de foie i rossinyols. A les tapes calentes hi podem trobar els musclos del Delta amb salsa marinera, el pop rostit amb textures d'albergínia i moniato, els falsos "xurros amb xocolata" de bacallà i salsa de marisc amb calamar; o el xapadillo d'anguila amb picada, plat típic de les Terres de l'Ebre. I com a 'platillos' de carn es pot degustar el caneló d'ànec salvatge amb beixamel de trompetes de la mort o el timbal de cua de bou, puré de xirivia, peus de porc i xips, així com els platets de peix com les anques de granota fregides o el suquet mariner amb escrita, rap i galeres.

De postres, no falten els famosos pastissets del Delta, fets especialment en un forn de llenya d'un poble de la zona. Tota una proposta culinària que, segons Joaquim López, germà del xef i director de Villa Retiro Grup, vol convertir-se en un lloc de trobada tant per als hostes de l'hotel com per al públic local.