Els Franco es venen el Pazo de Meirás

Menys de dos mesos després de la mort de la filla de Francisco Franco, Carmen Franco, els seus set hereus ja han posat a la venda el Pazo de Meirás, com publicita la web Mikeli.es i com haurien confirmat des de la família a mitjans com Abc. Després que la notícia saltés als mitjans perquè es va saber que l’havien anat a taxar, s’ha pogut saber, gràcies a aquesta web, que el preu que en demanen és de 8 milions d’euros, una xifra elevada que, tenint en compte que l’anunci està disponible en anglès, sembla que volen que pagui algun estranger.

A banda d’això, l’anunci no dona gaires dades més. Únicament que aquesta casa noble gallega, que va ser propietat de la novel·lista Emilia Pardo-Bazán, té més de 1.000 metres quadrats i està envoltada per una generosa parcel·la verda. No hi ha fotos de l’interior ni dades sobre com estan repartits aquests metres. Segons explicava ahir el diari Abc, la causa de la venda es deu al fet que els hereus de Carmen Franco no podrien fer-se càrrec de les grans despeses que suposa mantenir una finca d’aquestes característiques i antiguitat, ja que data del 1893.

La notícia ha fet saltar immediatament totes les alarmes entre algunes formacions polítiques gallegues que fa anys que reclamen que aquest edifici, amb el qual va ser obsequiat de forma dubtosa el dictador Francisco Franco, passi a mans del poble. El conseller de Cultura gallec, Román Rodríguez, va avisar que potser es tracta d’un “globus sonda”. “Galícia vol que [el Pazo] torni a ser patrimoni públic partint d’un condicionant inicial: que no calgui tornar a pagar”, va concretar.

Des de la formació En Marea, el diputat Miguel Anxo Fernández Bello ha reclamat la paralització de la venda i ha instat el president de la Xunta, el popular Alberto Núñez Feijóo, a “deixar de justificar” aquest “robatori del segle XXI”. El Pazo és un Bé d’Interès Cultural i això implica que s’ha d’obrir al públic quatre cops al mes, una condició que quan era propietat de l’hereva de Franco no es va complir.