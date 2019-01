Gabbana no té por de les ‘it girls’

Involucrar-se d’alguna manera amb la firma Dolce & Gabbana no sembla, a priori, gaire bona idea. El cas és que no és la primera vegada que la marca posa en un compromís models o actrius que hi han tingut alguna cosa a veure. Aquesta setmana ha sigut l’actriu xinesa Zuo Ye la que ha confessat a les xarxes que se sent “culpable” i “avergonyida” per haver gravat un anunci (01) amb la firma el novembre passat que li ha “arruïnat” la carrera.

L’espot en qüestió va despertar en el seu moment la ira del gegant asiàtic, perquè es presentava l’actriu intentant menjar, sense gaire èxit, una pizza i uns espaguetis amb bastonets xinesos. Una idea que, lluny de resultar divertida, va ser considerada com a racista i va provocar fins i tot la suspensió a última hora de la desfilada anual de la firma italiana a Xangai, on va rebre el boicot de diverses models i celebrities de gran influència en el sector, com l’actriu xinesa Dilraba Dilmurat.

Missatges poc encertats

Però la situació va empitjorar encara més quan van sortir a la llum uns suposats missatges privats de Stefano Gabbana, cofundador de la firma, en què parlava amb menyspreu sobre el país asiàtic, amb frases com “un país de merda”, “ignorant” i que “fa pudor de màfia”. El dissenyador de seguida va al·legar que mai havia dit allò i que tot havia sigut a causa de l’atac d’uns pirates informàtics a les seves xarxes socials. Unes explicacions que no van ser suficients i que van obligar els dos dissenyadors de la firma de luxe a demanar disculpes en un vídeo en què fins i tot s’excusaven a l’uníson en mandarí.

Siguin certs o no els missatges que s’atribueixen a Stefano Gabbana, el cas és que no és la primera vegada que el cofundador de la firma causa polèmica a les xarxes. De fet, no només semblaria que no li fa perdre la son ficar-se amb un dels principals mercats de luxe del món, sinó que, a més, també critica els seus potencials clients més influents. Fa dos anys no va dubtar en criticar, a través del seu Instagram, el ventre poc pla de Lady Gaga durant la seva actuació a la Super Bowl. Un comentari despectiu que va acabar eliminat i pel qual va haver de demanar disculpes: “Ahir ho vaig criticar, però hi he pensat i reconec que m’equivocava”.

Generadors de polèmiques

Una reflexió que va durar poc, perquè l’estiu passat va dir, també a través de la xarxa social, que Selena Gomez era lletja, comentari pel qual va rebre nombroses crítiques dels fans de la cantant. Poc després també va titllar de “barat” el vestit nupcial de Chiara Ferragni, dissenyat per Dior, i també va desaprovar de males maneres un estilisme de la model Kate Moss. Unes opinions que tampoc van ser compartides amb els fans de les it girls, que se li van tirar al damunt.

Esclar que de vegades també són els dos dissenyadors els que reben crítiques de celebrities amb les quals suposadament els interessaria tenir bona relació. Fa dos anys la cantant Miley Cyrus va carregar contra ells després de les seves polèmiques declaracions sobre l’adopció per part de les parelles del mateix sexe. En aquell moment havien afirmat que no els agradaven “els fills de la química, els nens sintètics”. Uns comentaris pels quals fins i tot Elton John va fer una crida a boicotejar la marca i que van obligar els dos dissenyadors a disculpar-se.