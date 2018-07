Gadgets per al jardí

A banda de les eines convencionals, si sou amants de la jardineria i l’horticultura, però també de la tecnologia, no podran faltar al vostre equipament alguns gadgets de jardineria que us poden fer la feina una mica més fàcil.

La primera proposta és un assistent de jardineria. Es tracta d’EasyBloom Plant Sensor, que incorpora un seguit de sensors que permeten mesurar la llum solar, la temperatura, la humitat del sòl, etc., per dir-vos si la planta necessita aigua, llum o fertilitzants. Un segon giny interessant és la Brinno Garden Watch Cam, una càmera per fer vídeos time-lapse de les vostres flors de manera senzilla i còmoda. Es poden programar fotografies en intervals de temps variables d’1 minut a 24 hores i així poder fer un seguiment exhaustiu del seu creixement.

El consell

Al mercat hi trobareu altres dispositius, com el Fliwer, que us permeten fer un seguiment exhaustiu de l’estat de les vostres plantes des de l’‘smartphone’

També és un gadget curiós el que ha ideat Parrot. Es tracta del Parrot Pot, un test connectat que compta amb un sistema de reg intel·ligent i amb quatre sensors que supervisen de manera permanent les necessitats de cada planta. El sistema de reg Perfect Drop s’adapta diàriament a les necessitats d’aigua de la planta.

Molt més sofisticat és Click & Grow, un petit hivernacle d’interior dissenyat per subministrar a les plantes els nutrients, l’aigua i l’oxigen que necessiten. A més, porta incorporada una làmpada que permet fer créixer les plantes sense necessitat de tenir llum directa. Actualment disposen de càrregues de tomàquets cherry, alfàbrega o farigola.

Per acabar, més senzill però també molt eficaç és el petit giny Dr. Meter Soil Water Monitor 4 in 1. Incorpora 4 sensors que mesuren la humitat de la terra, la temperatura i la intensitat de la llum solar, així com el pH del substrat. A més, compta amb una llarga sonda per poder arribar a les arrels de la planta.