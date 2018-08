Gaudint de l’aigua com mai!

Enrere queden els inflables que animaven les infàncies a la platja. Jocs de pales a la vora del mar, castells de sorra, bananes col·lectives, plataformes on saltar i surf aquàtic queden ‘demodés’ davant l’allau de novetats que la indústria dels ‘gadgets’ ha portat vora nostre. Aquest estiu ja és possible convertir-se en un volador Buzz Lightyear o en un explorador submarí al més pur estil Jacques Cousteau gràcies a una sèrie d'espècimens tecnològics que es deixen veure en abundància a les nostres costes. Alguns són inèdits, d’altres ja fa temps que estan en circulació, però tots tenen sorprenents prestacions dins l’aigua. Tot i que la propulsió és una de les grans apostes per estalviar esforços, també hi ha submarins individuals i opcions de veure el mar com mai fins ara. Tots requereixen el seu temps i una mica de gràcia. Us hi atreviu?

Busseig propulsat

Agafar la velocitat d’un tauró serà possible gràcies al ventall de solucions de propulsió que ha creat la indústria. Qui no ha desitjat algun cop poder moure’s com peix sota l’aigua de manera literal? Per satisfer aquestes capricioses voluntats hi ha empreses com Yamaha, que han desenvolupat propulsors aquàtics perquè siguin una mena d’assistents a l’hora de bussejar. Només cal abraçar-se a aquests motors i deixar-se lliscar a les profunditats tot fent una passejada panoràmica a uns cinc kilòmetres per hora. Al mercat hi ha diferents propulsors amb distintes autonomies i velocitats, i només cal remenar per trobar la més adequada a les nostres ganes de risc.

‘Snorkel’ amb remolc

“Tot el que necessites és una corda de remolc, una màscara de busseig i, per descomptat, un vaixell motoritzat”, expliquen a l’empresa Subwing, on comercialitzen una mena de taula on agafar-se per lliscar com una mena de Superman per sobre de les aigües mentre es veu el fons marí amb un ‘snorkel’. Aquesta empresa proposa un “divertit” esport de remolc per veure les profunditats a velocitat de barca i que és apte tant per a adults com per a infants. Això sí, cal tenir almenys una petita embarcació per enganxar-s’hi i fluir. “És com volar per l’aigua”, expliquen.

540x306 Surf amb taula motoritzada. / LAMPUGA Surf amb taula motoritzada. / LAMPUGA

Connexió amb el mar

Com si es flotés però sense fer-ho, amb tota la màgia i proximitat d’una canoa, és el suggeriment de Crystal Kayak: canoes translúcides que permeten explorar el mar en una total connexió amb l’aigua, com si s’hi estigués estirat però sense mullar-se. D'uns 20 quilos de pes, aquestes canoes de dues places permeten mirar sense filtres tota la fauna marina. Una finestra al món submarí.

Volar sobre les aigües

La propulsió aèria és també possible aquest estiu. Si el que es desitja és volar sobre les aigües cal decantar-se per un vehicle aeri propulsat a raig. Aquests ‘gadgets’ que fan l’efecte de volar gràcies a l’impuls de l’aigua sota els nostres peus donen a l’usuari una mobilitat individual molt divertida i poc usual. La plataforma tecnològica Zapata ha desenvolupat aquest sistema d’aviació sobre l’aigua de manera segura, maniobrable i lleugera, com si fóssim el conegut personatge de ‘Toy Story’ Buzz Lightyear.

Vistes panoràmiques en submarí

Aprofitant l’autonomia que donen els aparells electrònics, la indústria ha desenvolupat submarins individuals i dobles, i també amb més capacitat grupal, capaços de viatjar ràpidament a llarga distància, tant per sobre de l’aigua com per sota. És el cas d’Ortega Submersibles, que ha creat diversos models basats en un projecte de la Segona Guerra Mundial i utilitzant tecnologia naval altament avançada. Amb una alimentació de peces elèctriques, els seus submarins poden assolir fins a 95 metres de profunditat. Igualment, U-Boat Worx proposa submarins privats compactes i intel·ligents, especialment pensats per als propietaris d’embarcacions. Aquestes càpsules lleugeres ofereixen una visió panoràmica quasi sense obstacles: tothom a bord pot descobrir els secrets ocults de les profunditats.

540x306 Exploració amb un dron de Fathom. / DANNY VESSELLS Exploració amb un dron de Fathom. / DANNY VESSELLS

Surf motoritzat

Una altra possibilitat és solcar les onades a uns set kilòmetres per hora de manera assistida. Això és el que proposen les lleugeres i ràpides taules de surf amb motor elèctric i una autonomia d’unes dues hores. Tant els mandrosos com els més avesats podran gaudir d’una manera diferent de les anades i vingudes marines. Empreses com Onean i Lampuga proposen un seguit de taules amb motor elèctric per gaudir de la velocitat de l’aigua i fer passejades i travessies per la superfície, així com maniobres plenes de risc. A més a més, com que utilitzen motors elèctrics, celebren que són un producte totalment respectuós amb la natura i el medi ambient, a part de no provocar “sorolls ni olors”.

El mar a vista d’ocell

Els drons ja no són una novetat, però alguns ens fan gaudir de l’aigua aquest estiu de manera especialment pintoresca, tant per veure la immensitat de l’aigua des de les altures com per fer divertides autofotos al mig del mar. Amb una vista d’ocell, la firma d’aviació Yuneec proposa el dron Breeze d’última generació i 4K que realitza impressionants vols amb càmera i fa ‘selfies’, instantànies i vídeos. A més a més, permet compartir a les xarxes socials aquestes captures directament des del telèfon mòbil per ser l’enveja d’Instagram i de tota la platja.

Exploració aquàtica per dron

Si la indústria ens té molt acostumats a l’exploració des del cel, arriben els drons submarins per explorar el fons de les aigües amb un comandament teledirigit, en aquest cas gràcies a una aplicació mòbil. Aquesta és la proposta de Fathom One: un dron amb una càmera de 1.080 píxels que permet navegar i explorar el fons marí, així com connectar diversos dispositius a un mateix dron per compartir l’aventura amb amics.

540x306 Altaveu impermeable. / SONY Altaveu impermeable. / SONY

Teledirigibles sobre les ones

Potser remeten més al passat que al futur, però les joguines teledirigides sobre les ones són un clàssic permanent de l’estiu: taurons, velers, llanxes i surfistes conduïts per radiocontrol faran les delícies de grans i petits a la vora del mar. En aquesta fauna marina destaca l’oferta de l’empresa World Brands, que planteja, per exemple, el Shark Attack, un tauró amb tres moviments, i el Jet Surfer, un ninot en una moto aquàtica que solca les aigües amb radiocontrol en sis direccions gràcies a dos potents motors.