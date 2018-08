George Clooney, l'actor més ben pagat

Tot i no haver protagonitzat cap gran èxit cinematogràfic en els últims anys, George Clooney encapçala la llista dels actors més ben pagats de 'Forbes'. L'intèrpet ha guanyat 239 milions de dòlars (gairebé 207 milions d'euros) en el període que va des de l'1 de juny del 2017 fins a l'1 de juny del 2018.

Els ingressos de Clooney provenen tant dels seus treballs a la gran pantalla com fora, principalment gràcies a Casamigos, la marca de tequila que va fundar el 2013 amb Rande Gerber, marit de Cindy Crawford, i Mike Meldman, un magnat del sector immobiliari. El juny del 2017 la destil·leria britànica Diageo els va comprar el negoci per 1.000 milions de dòlars.

Just per darrere de Clooney hi ha Dwayne 'la Roca' Johnson, que ha guanyat 124 milions de dòlars i ha duplicat els seus ingressos respecte a l'any passat. Segons 'Forbes', Johnson ha rebut 107 milions de dòlars en concepte d'avançament per treballar i pels guanys de pel·lícules com 'Jumanji: Bienvenidos a la jungla'.

El tercer i quart lloc són per a dos actors vinculats a l'univers de Marvel. Robert Downey Jr., que interpreta Iron Man, ha guanyat 81 milions de dòlars, mentre que Chris Hemsworth ha aconseguit 64,5 milions de dòlars.

Les xifres de la llista masculina evidencien les diferències salarials entre homes i dones també a Hollywood. Scarlett Johansson, que encapçala la femenina, va guanyar 40 milions de dòlars, una xifra que queda molt lluny dels 239 milions de Clooney.