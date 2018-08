Gestionar bé el temps: la clau per sobreviure com a autònom

La tornada a la feina, aquest setembre, és diferent per als que treballen pel seu compte. Molts han triat aquesta opció pensant que d’aquesta manera tindran més llibertat i més temps per fer allò que els agrada: estar amb la família o amics, fer esport, llegir, viatjar... Però sovint la realitat és una altra: “Treballes més hores que un rellotge, fins i tot els caps de setmana, i amb prou feines arribes a finals de mes”. Això és el que li va passar a l’Ana Claudia Rodríguez quan va començar a treballar de periodista 'freelance' ara fa deu anys. “Treballava molt i rendia poc. Em sentia molt cansada –explica–. Per a mi era molt difícil controlar les xarxes socials, no parava de procrastinar, i això em feia sentir culpable”. Segons l’Emma de Llanos, psicòloga i professora d’estratègia i lideratge de l’escola de negocis EADA, un dels principals avantatges de fer-se autònom és gestionar el temps com un vol, però això requereix un aprenentatge. “Estem acostumats que ens diguin què hem de fer i quan ens trobem que ho hem de decidir nosaltres no tenim les eines necessàries per fer-ho i ens sentim desbordats. Cal aprendre a planificar, crear una rutina i seguir uns hàbits de treball. És un entrenament que exigeix disciplina”.

Segons aquesta professional, per començar és important prendre consciència de la nostra manera de treballar, fixar-nos en les nostres fortaleses i debilitats. “Només així podem optimitzar el temps i ser més eficients –assegura–. Si som massa perfeccionistes i ens entretenim molt en una tasca, haurem de posar-nos un límit de temps per fer cada feina. Si se’ns fa difícil estar cinc minuts sense obrir el correu electrònic, haurem de ser molt estrictes a l’hora de marcar-nos quan el mirarem. I també és important detectar a quines hores som més productius i fer-nos l’horari en funció d’això”. Coincideix amb ella Santiago Estaún, professor emèrit de cronopsicologia de la UAB, una disciplina orientada a estudiar els ritmes psicològics de les persones. “La nostra ment, igual que el nostre organisme, té el seu temps per fer les coses: per descansar, per menjar, per treballar... I sovint ho oblidem –exposa–. Cada persona és diferent: n’hi ha que són més matutines i d'altres de més nocturnes. És important conèixer quins són els nostres ritmes i planificar-nos en funció d’aquests”. Segons Estaún, si alterem massa el nostre ritme natural i no reservem espais per descansar poden aparèixer problemes de salut com l’ansietat o l’estrès.

“Per a mi començar a treballar a les 8.30 h del matí ha significat un canvi molt important –assegura Rodríguez, autora del blog ‘Y si de repente’, on explica les dificultats que s’ha anat trobant com a treballadora autònoma i com les ha anat superant–. Em vaig adonar que les dues primeres hores del dia és quan treballo millor. Abans, entre una cosa i l’altra, m’hi posava a les 10.30 i gastava les hores més productives mirant el correu electrònic, les xarxes socials, la premsa...”. Al llarg d’aquests anys, Rodríguez també ha fet altres canvis en la seva rutina que li han sigut positius, com ara deixar de treballar els caps de setmana i planificar-se l’agenda, com a mínim, amb dues setmanes d’antelació. I, sobretot, aprendre a fer previsions realistes. “Si vas al gimnàs de 9 a 10 h, a les 10 h no seràs a l’escriptori treballant. Has de deixar una mica de marge entre activitat i activitat perquè si no acabes corrent a tot arreu. I també dues hores en blanc per als possibles imprevistos”. Sovint també cal fer entendre als altres que és important que respectin les teves hores de feina. “Molta gent es pensa que si ets a casa pots preparar el dinar, anar a comprar, posar una rentadora... Ser autònom no vol dir estar de festa tot el dia”, reivindica Rodríguez, que considera que a les escoles haurien d’ensenyar-nos a planificar el nostre temps.

Prioritzar per ser més lliure

“Crec que és més adient parlar de gestionar les activitats que desenvolupem en el temps que no de gestionar el temps, perquè aquest és el que és”, diu Estaún, que opina que sovint ens sentim angoixats perquè no sabem què volem. “Com que ningú ens ha ensenyat a prioritzar, anem dient que sí sense cap criteri i acabem fent moltes més coses de les que podem assumir. Ens hem d’aturar i pensar quines són les nostres prioritats i evitar que els altres escullin per nosaltres –exposa–. També hi ha molta pressió per ocupar el temps de lleure, sobretot si no tens una feina fixa. Tot són experiències úniques que no et pots perdre! Cal saber identificar quines activitats ens aportaran alguna cosa i quines no”. Segons aquest professor, planificar-se permet tenir més capacitat de decisió. “Les persones que saben organitzar les seves activitats acaben rendint més. Hem de deixar espai per pensar què volem fer i com ho farem i respectar allò que ens proposem. No cal marcar-se una estructura gaire rígida, hem de poder ser flexibles i adaptar-nos a les circumstàncies sense perdre el nord”.

“Les persones que treballen com a autònomes no són les úniques que es troben en aquesta situació”, diu De Llanos, que explica que cada vegada hi ha més empreses que et permeten treballar des de casa i no t’exigeixen un horari fixe. “La figura del cap que t’està controlant tota l’estona està desapareixent. Per això és important que fem aquest esforç d’aprendre a organitzar-nos pel nostre compte i a revisar els nostres propis resultats”, explica la psicòloga. En aquesta línia, Rodríguez opina que les generacions més joves estan vivint un moment de transició. “Els nostres pares han treballat tota la vida de 9 h a 6 h, amb un cap que els deia com s’havien d’organitzar. Això ara està canviant. Cada vegada busquem més la realització personal a través d’una feina que ens agradi. Estem aprenent a viure sense que ningú ens digui què hem de fer”. Segons aquesta periodista, aconseguir dominar el temps propi és molt satisfactori. “Quan treballava per a una empresa el 80% del temps feia coses que no m’agradaven, i ara el 90% del temps faig el que m’agrada. És apassionant”.