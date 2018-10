Gigi Hadid carrega contra els paparazzis a Instagram

Imagina't que publiques una fotografia teva a les xarxes socials sense el permís del fotògraf que te la va fer, però alhora ell no tenia el teu permís per fer-te-la. Una situació complexa amb què s’ha trobat la model Gigi Hadid: un paparazzi l’ha demandat per haver publicat sense el seu consentiment una fotografia que li va fer quan es van trobar pel carrer. La model ha retirat la foto del seu compte d’Instagram, però no ha dubtat a publicar una llarga reflexió sobre aquest tema, que segons ella afecta tantes celebritats. "Entenc que és així com us guanyeu la vida [en referència als paparazzis], i entenc que això és una cosa que he d'acceptar com a part de la meva feina. Però hi ha un límit", explica Hadid en el missatge.

"[els paparazzis] Són persones que guanyen diners a costa nostra cada dia, ens assetgen legalment dia rere dia, sense un motiu especial [...] ens persegueixen amb els cotxes molt de prop de forma temerària i posen el públic en perill per una foto". La model també expressa la intensa "càrrega mental i emocional" que exerceixen aquest tipus de pressions sobre les persones: "Hi ha dies que molts ens quedem a casa perquè no volem que ens facin fotos ni rebre tota aquesta atenció i asfíxia quan només intentem dur una vida normal. I just el dia que intentava ser amable i somriure això acaba en una demanda per haver publicat aquesta foto".