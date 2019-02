El petó de Gisele Bündchen a Tom Brady, el moment més viral de la Super Bowl

Un any més, la Super Bowl ha deixat alguns moments que ja han quedat a la memòria dels milions d’espectadors. En aquesta edició la imatge més viral l’ha protagonitzat la model brasilera Gisele Bündchen, que li ha fet un apassionat petó al seu marit, Tom Brady, jugador dels New England Patriots, l’equip guanyador. Juntament amb els seus fills, Benjamin, Vivian Lake i John Edwards, la model va baixar al camp per celebrar el triomf amb Brady, que va agrair emocionat el suport incondicional de la seva família.

La final de la Super Bowl també va regalar altres moments, com el concert de Maroon 5, en què el vocalista del grup, Adam Levine, va fer pujar la temperatura de l’escenari quan es va anar traient la roba a mesura que avançava l’espectacle. El xou també va comptar amb la participació dels rapers Travis Scott i Big Boi. D’altra banda, l’himne nacional va ser interpretat per Gladys Knight, cantant de soul que va emocionar el públic amb una versió que, segons la crítica nord-americana, és una de les millors que es recorden.

651x366 Maluma va ser un dels assistents del xou i protagonista d'un dels anuncis principals / INSTAGRAM Maluma va ser un dels assistents del xou i protagonista d'un dels anuncis principals / INSTAGRAM

Entre el públic també hi havia nombroses cares conegudes, com el cantant Maluma, vestit amb un excèntric conjunt groc i platejat, i que va ser el protagonista d’un dels anuncis del dia. També s'hi van poder veure l’actriu i cantant Vanessa Hudgens, l’actriu Ellie Kemper o l’actor Kevin Hart.