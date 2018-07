La millor alta costura d'Hubert de Givenchy triomfa a París de la mà de Clare Waight Keller

260x366 Col·lecció de Givenchy Alta Costura tardor-hivern 2018-2019, presentada aquest diumenge a París / GETTY Col·lecció de Givenchy Alta Costura tardor-hivern 2018-2019, presentada aquest diumenge a París / GETTY

Clare Waight Keller és l'única dissenyadora que ha arribat a la firma francesa Givenchy havent rebut l’aprovació del seu fundador, Hubert de Givenchy, mort al març als 91 anys. L’aristòcrata sempre va criticar els fitxatges que la companyia que se la va quedar feia per seguir la seva llegendària estela. Ni John Galliano ni Alexander McQueen ni Riccardo Tisci van ser mai ben vistos per l’aclamat creador. Waight Keller, sí. Ahir resultava evident el perquè.

En la que era la seva segona col·lecció d’alta costura per a la firma, la dissenyadora va homenatjar de forma molt explícita els vestits que el 'couturier' Givenchy havia signat al llarg de les seves moltes dècades de trajectòria. Una mirada actualitzada als arxius de la 'maison' és el que la va fer brillar i el que va seduir majoritàriament la crítica, que lluny de criticar-ne la clara inspiració va saber valorar l’aproximació dels mítics dissenys de Givenchy als nostres temps.

El més calcat que va presentar Waight, que amb Schiaparelli ha donat el tret de sortida a la setmana de l’alta costura de París, és el platejat mat amb sobrecapa negra que reencarnava el que Audrey Hepburn –musa i eterna amiga de Givenchy– portava al film 'Una cara con ángel', del 1957.

En la resta de la col·lecció van destacar les peces arquitectòniques i de gran volum, els lluentons tant per a home com per a dona, els 'total looks' en blanc, els marcats contrastos cromàtics i algun caprici com el vestit còctel negre rígid que només deixava veure la cara de la model dels ulls al front.

Waight Keller, que ha segellat una col·lecció d’alta costura que de ben segur veurem en moltes catifes vermelles, és la creadora del vestit de núvia de Meghan Markle. Una princesa que transita entre classicisme i modernitat gairebé amb la mateixa facilitat que ho feia la sempre enyorada Hepburn. Potser Waight Keller i Markle poden reencarnar aquell gran tàndem.

