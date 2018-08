Guies de viatge, fidels companyes d’aventura

“Ens agrada tenir les guies com a records dels viatges, apuntar-hi coses i, una vegada hem tornat, deixar-les a la família o les amistats amb les anotacions que hi hem fet”, expliquen la Marta i el Mirko. Aquesta parella col·lecciona més d’una vintena de guies de viatge i asseguren que sempre que marxen de vacances acudeixen a botigues especialitzades per comprar-les o bé les demanen com a regals. No són els únics, tot i que, amb l'evolució de les tecnologies i l’aparició de webs especialitzades, les guies lluiten per seguir conquerint prestatges.

La imatge de guies plenes d’apunts, amb tiquets intercalats entre pàgines i vores doblegades són un clàssic de les vacances. Hi ha qui les compra i col·lecciona, qui les demana i no les torna, qui les agafa en préstec de la biblioteca o qui les aconsegueix de segona mà. Sigui com sigui, la guia de viatge és per a molts un element imprescindible abans de començar qualsevol aventura.

Reviure el viatge

“Hi ha gent que les col·lecciona com a record, i també hi ha qui les guarda pel plaer de reviure el viatge només obrint un llibre”, diu el responsable de la llibreria de viatges Guia, Toni Herrero. Aquesta nostàlgia de l’experiència reviscuda a través del paper és un dels motius principals de l’èxit de les guies, segons els venedors. Però també segons els usuaris. “M'agrada la idea de tenir un prestatge ple de guies que siguin un record de tots els llocs que he visitat. A més, m'hi deixo coses apuntades i així sé que després ho puc compartir amb altra gent”, explica la Clara, que de moment té cinc guies però vol acumular-ne més a mesura que vagi viatjant.

“Aquest fenomen, però, es limita a viatges especials o estades més llargues. Ens hem adonat que per a les escapades curtes durant l’any la guia esdevé un material d’acompanyament més i els usuaris prefereixen venir i agafar-les en préstec”. Ho explica Olga Cebollada, responsable de la col·lecció de viatges de la biblioteca Jaume Fuster, centre especialitzat de Barcelona.

Guies amb una segona vida

Les guies de segona mà són una opció intermèdia entre la compra d’una de nova i el préstec de la biblioteca. Un lloc on remenar-ne i buscar guies amb vida és a les llibreries Re-Read, amb un fons de més de 250. “Una pàgina arrugada o una frase marcada en llapis poden tenir un significat tan fort com el d’una fotografia durant el viatge”, assegura Eric Levit, treballador de Re-Read.

Levit defensa que, si la guia està prou actualitzada, és un bon recurs comprar-la de segona mà perquè igualment serà “un tòtem essencial del viatge” i defensa que, al contrari del que passa amb les guies online, les de paper no necessiten ni electricitat ni internet.

Les aplis de compra i venda de segona mà també són una alternativa per adquirir o vendre les guies. D’anys anteriors i destinacions diverses, les guies que es poden trobar en plataformes com Wallapop acostumen a vendre’s després de les vacances per falta d’ús i a preus més econòmics que si fossin noves.

Destinacions d’ahir i d’avui

Viatgem sempre als mateixos llocs? Podem parlar de països i ciutats de moda? Les guies d’Islàndia, el Perú, el Japó, els Estats Units o Costa Rica són algunes de les que més triomfen actualment, segons botigues i rànquings consultats, juntament amb Berlín, Barcelona, Nova York o París. “Abans Grècia o Egipte eren destinacions ‘top’, però la situació econòmica i política d’aquests països ha fet que la gent no hi viatgi gaire i, per tant, se'n venguin menys guies”, comenta Herrero.

“A causa de la crisi hi ha qui està prioritzant escapades curtes a capitals europees durant l’any o qui durant l’estiu viatja a l'Europa de l’Est o els Balcans perquè són viatges econòmics”, explica el responsable de la llibreria Guia. Herrero, que a través de la venda de guies i mapes pot desxifrar les tendències i modes, assegura que hi ha editorials que tot just ara comencen a publicar o traduir guies de països que fins ara no eren una prioritat, com Albània, Geòrgia o Armènia, per exemple. “Hem evidenciat un augment de préstec de guies de destinacions alternatives, de països on abans la gent no hi viatjava”, afegeix Olga Cebollada en la mateixa línia.

540x306 Les guies de paper lluiten per seguir conquerint prestatges. / MANOLO GARCÍA Les guies de paper lluiten per seguir conquerint prestatges. / MANOLO GARCÍA

Per a tots els gustos i viatges

A la biblioteca Jaume Fuster s’hi pot trobar una gran diversitat de tipologies de guies de viatge: des de 'trekkings' fins a viatges en moto, passant per escapades ‘low cost’, de caps de setmana, etc. “Aquesta varietat ve donada per les diferents maneres de viatjar, no parlem només de guies tradicionals, sinó de guies que responen a les diferents necessitats dels usuaris a l’hora de planificar el seu viatge”, argumenta Cebollada.

El mateix passa a la llibreria Guia, on ja són un clàssic els mapes, les cartografies i els accessoris per a rutes de muntanya. Perquè no hi ha només un tipus de viatge ni un estil de vida, i per això a la llibreria gracienca s’hi poden trobar també guies específiques, manuals, calçat tècnic, motxilles, llibres de fotografia o monografies.

Guies: en paper o online?

El debat està servit: guies de viatge tangibles o en xarxa? No hi ha quòrum entre el públic romàntic del paper i el més modern que fa servir la web, i tot són avantatges i inconvenients depenent de qui respongui. És cert, però, que en el cas dels blogs de viatges s’està experimentant un auge considerable d’informació online sobre destinacions de vacances i les experiències explicades de primera mà sumen adeptes.

És el cas de 'Mochileando por el mundo' i ' Con mochila', dos blogs impulsats per joves viatgers que expliquen diferents viatges compartint informació pràctica i pròxima amb els seus lectors. Amb 13.000 i prop de 6.000 visites diàries respectivament, aquests portals web s’han posicionat com a alternatives a les guies de paper tradicionals. Són compatibles, doncs, el paper i la web? “Creiem que sí, tot i que estem segurs que internet ha robat certa audiència a les guies de sempre i no ens estranya. Hi ha blogs tan complets i ben fets que no tenen res a envejar a les guies tradicionals”, comenten el Roberto i la Letizia, responsables de 'Mochileando por el mundo'.

En la mateixa línia opinen el Toni i la Carme, la parella que hi ha al darrere de 'Con Mochila', que creuen que aquest fenomen es deu en part al fet que “avui en dia tot canvia molt de pressa i la informació impresa caduca més ràpidament, mentre que si és a internet es pot actualitzar de seguida”.

Un dels altres motius que apunten els autors d’aquestes dues webs és la manera com s’escriuen els continguts i la sensació de proximitat que transmeten al públic. “Els blogs tenen una part més personal. El lector pot veure directament qui hi ha al darrere i s’hi pot sentir identificat”, comenten des de 'Con mochila'. “Sovint ens diuen que el que més agrada del blog és la frescor que transmetem, i això ens encanta. Vam començar a escriure per retornar tot el que internet i altres blogs ens havien aportat en la preparació del nostre primer gran viatge, així que ens agrada que la gent ens digui que llegir el nostre blog és com llegir el blog d'uns amics”, assegura la parella de 'Mochileando por el mundo'.

Guies de viatge infantils “Aquest últim any hem potenciat l’especialització a la sala infantil, adquirint guies adreçades als nostres usuaris més petits”, comenta Olga Cebollada, de la biblioteca Jaume Fuster de Barcelona. No és un cas excepcional, el d’aquesta biblioteca, i és que últimament són moltes llibreries i editorials les que han incorporat als seus catàlegs les versions infantils de les guies de viatge en paper. A través d’històries, anècdotes i personatges famosos, aquests llibres intenten engrescar el públic més petit de la casa perquè una vegada a la destinació escollida tota la família pugui gaudir de les vacances i tothom, independentment de l’edat, se senti part del viatge. Són moltes ja les guies pensades per a lectors d’entre 6 i 12 anys, i també es poden trobar contes i llibres d’aventures amb temàtica de viatges per acostar d’una manera més lúdica les ciutats i els països que es visiten.