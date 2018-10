Gustavo González, detingut per espiar famosos amb ajuda de la policia

No són bons moments per a Gustavo González. El paparazzi i col·laborador de ‘Sálvame’ ha estat detingut acusat d’espiar famosos amb l’ajuda de la policia. Segons publica ‘Lecturas’, González ha estat arrestat a la casa que té la seva parella, María Lapiedra, a la Cerdanya, on s’han viscut "grans moments de tensió i angoixa".

Més tard, la parella s’ha desplaçat a Madrid per declarar als jutjats. Tal com afirma el mitjà, el reporter gràfic utilitzava un agent de seguretat "per aconseguir una gran quantitat d’informació sobre multitud de personatges". Si finalment González és considerat culpable, es podria enfrontar a una pena d’entre 1 i 4 anys de presó.