Gwyneth Paltrow es casa amb Brad Falchuk

A poc a poc es van sabent més detalls del casament entre Gwyneth Paltrow i Brad Falchuk. Un enllaç que s’ha confirmat definitivament amb una publicació de la protagonista de ‘Shakespare in love’ al seu perfil d’Instagram, on mostra una imatge amb els anells nupcials.

La cerimònia, que s’ha volgut mantenir en l’esfera privada en tot moment, es va celebrar dissabte passat a la mansió que Paltrow té als Hamptons, a Long Island (Nova York), i va comptar amb una setantena de convidats. Entre ells es van poder veure nombrosos personatges consagrats del panorama cinematogràfic, com Cameron Diaz, Robert Downey Jr., Steven Spielberg, Liv Tyler, Kate Hudson, Reese Witherspoon, Stella McCartney, Demi Moore o l’humorista Jerry Seinfeld.

Segons ha desvelat el rotatiu ‘Daily Mail’, la parella va instal·lar tres carpes blanques al jardí, on es van col·locar tres fileres de taules per servir un càtering a càrrec del xef Olivier Cheng. A més, com a decoració es va apostar per un toc romàntic amb grans flors blanques. Encara que continua sent un secret quin va ser el vestit que va dur la núvia, sí que se sap que Falchuk va arribar a la mansió conduint un SUV vermell i abillat amb uns pantalons i americana grisos i ulleres de sol.