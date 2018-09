Gwyneth Paltrow es prepara per al seu casament amb Brad Falchuk

És el seu segon casament, però Gwyneth Paltrow vol que sigui una gran festa. L’actriu de Shakespare enamorat es casa aquest cap de setmana amb el guionista Brad Falchuk, mà dreta del creador televisiu Ryan Murphy, en una gran cerimònia que tindrà lloc a la seva mansió dels Hamptons, zona d’estiueig de la costa est dels Estats Units molt freqüentada per estrelles de Hollywood i celebrities. Entre el 2003 i el 2015, Gwyneth Paltrow va estar casada amb Chris Martin, líder de Coldplay, però la parella va optar per fer només els tràmits legals i estalviar-se la celebració.

Tot i que Paltrow i Falchukno han volgut donar detalls del casament, segons ha avançat la revista People les celebracions van començar divendres amb un sopar que va tenir lloc a casa de l’humorista Jerry Seinfeld i la seva dona, al qual van assistir alguns dels seus amics íntims.

El gener passat, Paltrow explicava a la revista que estava realment emocionada amb l’organització del casament, ja que era una experiència que no va poder viure amb la seva primera boda. “Tinc 45 anys, però em sento com si en tingués 21”, assegurava Paltrow, que també va comentar que totes les seves amigues s’havien implicat en la celebració. Una d’elles és Cameron Diaz, que va ser l’encarregada d’organitzar el comiat de soltera que va tenir lloc a l’abril a Mèxic. El grup de 12 amigues, entre les quals hi havia Stella McCartney, Drew Barrymore i Reese Witherspoon, van volar amb un jet privat fins al cap San Lucas.

Paltrow i Falchuk es van conèixer l’any 2010, quan ella va fer diverses aparicions especials a Glee, sèrie que el seu futur marit va cocrear amb Ryan Murphy. La parella va començar a sortir quatre anys més tard, quan ella ja estava separada de Chris Martin, amb qui té dos fills, Apple i Moses. L’abril del 2015 van fer pública la seva relació assistint plegats al 50è aniversari de Robert Downey Jr.