Gwyneth Paltrow pagarà 145.000 dòlars per haver fet publicitat enganyosa d'uns ous vaginals

260x366 L'actriu Gwyneth Paltrow a la catifa vermella dels Oscars L'actriu Gwyneth Paltrow a la catifa vermella dels Oscars

Fa temps que a l'actriu Gwyneth Paltrow se la recorda més per motius que no tenen res a veure amb la interpretació, ja que a través de la seva web, Goop, s'intenta convertir en un referent de la vida saludable. Tot i això, no sempre ho fa amb l'èxit que ella espera. Sense anar més lluny, l'any 2015 ja va recomanar a les seves seguidores netejar-se l'úter amb vapor, la qual cosa va rebre moltes crítiques dels experts.

Ara ha tornat a passar el mateix. En aquesta ocasió, però, la polèmica ha arribat per culpa d'uns ous vaginals que no tindrien els efectes que ella anuncia a través de la seva web. Paltrow assegurava que aquests estris, fets de pedres com el jade o el quars i que poden costar fins a 60 euros, si es porten dins la vagina ajuden a "regular el cicle menstrual", "equilibrar les hormones" i, fins i tot, a "augmentar el control de la bufeta". Aquesta sèrie de suposats beneficis, però, no serien vertaders, i el grup de treball dels aliments, els medicaments i els dispositius mèdics de Califòrnia hauria denunciat l'actriu i la seva web per publicitat enganyosa.

Segons la BBC, el plet s'ha resolt finalment amb un acord amb la fiscalia pel qual l''empresària de la salut' accepta pagar 145.000 dòlars per compensar l'engany que ha sostingut a la seva botiga en línia. No obstant, assenyala que no està d'acord amb la postura dels denunciants ni de la Fiscalia. Per ara, els ous encara estan a la venda a la web, però ara s'atribueix l'opinió sobre les seves funcions a una "guru de la bellesa, sanadora, inspiradora i amiga" que diu que "els ous de jade poden conrear l'energia sexual, intensificar la feminitat i energitzar la nostra força vital". Per exemple, l'ou de jade negre s'anuncia com "Usat per les dones per augmentar l'energia sexual: aquest ou està fet de pedra de jade nefrita, destinat a promoure la salut i el plaer", i assegura que "ajuda a connectar-se amb el segon txakra (el cor) i a tenir un amor propi i un benestar òptims".