H&M retira una imatge qualificada de "racista"

La marca sueca de roba 'low cost' H&M ha retirat de la seva web una foto després de rebre una pluja de crítiques que els han titllat de racistes. A la imatge s'hi veia un nen negre vestint una dessuadora on es podia llegir: "El mico més xulo de la jungla".

Les xarxes socials es van omplir de crítiques a la marca per la imatge, i la companyia va decidir retirar la foto de la seva web. Segons han confirmat fonts de la marca a Europa Press des de la central, la companyia ha demanat "disculpes a les persones que s'hagin pogut sentir ofeses per la fotografia" i ha assegurat que la imatge "es va retirar després de la primera queixa".

Aquest dimarts al matí, la companyia ha llançat un missatge a les xarxes on ha explicat que els qui treballen a H&M només poden "estar d'acord" amb les crítiques rebudes. Després de demanar disculpes, ha diit que la imatge ha estat retirada de la seva web i ha reconegut que hi ha hagut algun error; l'empresa assegura que investigarà "per què ha passat per tal de prevenir que un error d'aquest tipus es torni a produir".

Aquest és el missatge que ha transmès l'empresa a través de les xarxes: