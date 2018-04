Moschino farà una col·lecció especial per a H&M

H&M ha aconseguit crear una nova tradició en el camp de la moda: les col·leccions càpsula que fa en col·laboració amb algun gran dissenyador des de ja fa anys. N'ha fet amb Versace, Kenzo i Balmain, entre d'altres, i en aquesta ocasió serà la marca italiana Moschino qui firmarà la pròxima col·laboració amb H&M, tal com ha anunciat l'edició britànica de la revista 'Vogue'.

La col·lecció porta per nom MOSCHINO [tv] H&M, i s'inspira en la televisió i els mitjans de comunicació tradicionals, així com en les xarxes socials. Tot regat amb un aire pop, alegre i amb un punt d'atreviment per atraure un públic jove.

El director creatiu de Moschino, Jeremy Scott, va utilitzar precisament una xarxa social –Instagram– per anunciar la col·laboració amb H&M amb una fotografia d'ell amb la model Gigi Hadid en què tots dos vesteixen peces de la col·lecció.

La col·lecció estarà a la venda a partir del 8 de novembre en algunes botigues seleccionades d'H&M. Com sempre, hi haurà peces femenines, masculines i accessoris.