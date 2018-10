Hollywood espolsa les disfresses per a Halloween

Les disfresses són un element imprescindible de les celebracions de Halloween als Estats Units. Hollywood ho sap i aprofita els dies previs a la festa per començar a lluir les seves creacions més espectaculars. Aquest cap de setmana el ball de disfresses l'han capitalitzat George Clooney, Rander Gerber i Cindy Crawford, amfitrions de les festes de Halloween organitzades per Casamigos, la marca de tequila que van fundar l’any 2013.

No va ser una festa, sinó dues: la primera va tenir lloc divendres a Beverly Hills, mentre que la segona es va celebrar dissabte a Las Vegas. A la ciutat californiana, Gerber i Crawford van aparèixer vestits de Ziggy Stardust i Debbie Harry (cantant del grup Blondie), respectivament. L'endemà la parella s’unia a Clooney a la 'ciutat del pecat', on tots tres es van disfressar de tripulació de companyia àrea.

540x306 Cindy Crawford i la seva família / Instagram Cindy Crawford i la seva família / Instagram

A Beverly Hills es va poder veure l’ídol del pop Harry Styles transformat en un jove Elton John. Vestit amb una samarreta de l’equip de beisbol Dodgers feta amb lluentons, l’exmembre de One Direction recreava un dels 'looks' més recordats del cantant de 'Your song'. Molt més difícil d’explicar va ser la disfressa de Paris Hilton, que era una cosa similar a una versió sexi d’un Furby, els ninos peluts que es van posar de moda a finals dels noranta. Zoe Kravitz també es va deixar veure per la festa vestida com una vampir en plena ressaca (guarnida amb una bata d’estar per casa, una tovallola com a turbant i una tassa de cafè).

540x306 Harry Styles / Instagram Harry Styles / Instagram

540x306 Paris Hilton / Instagram Paris Hilton / Instagram

540x306 Zoe Kravitz / Instagram Zoe Kravitz / Instagram

A la festa celebrada a Las Vegas una de les convidades destacades va ser la model Kendall Jenner, que es va disfressar de 'fembot', les androides femenines que apareixen a 'Austin Powers'.

540x306 Kendall Jenner / Instagram Kendall Jenner / Instagram

La filla de Johnny Depp i Vanessa Paradis, la model Lily-Rose Depp, va preferir Nova York per començar a celebrar Halloween. Depp va assistir a la festa organitzada per 'V Magazine' –de la qual serà portada pròximament– vestida de directora de circ. La noia, que és ambaixadora de Chanel, ha sigut notícia recentment per la confirmació de la seva relació amb Timothée Chalamet, protagonista de 'Call me by your name' i uns dels actors de moda de Hollywood.