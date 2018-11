Hollywood es posa a subhasta

Aquests dies els amants i col·leccionistes de tot el que fa referència al món de Hollywood estan d’enhorabona. La casa de subhastes Julien’s Auctions, ubicada a Los Angeles, treu una col·lecció amb peces exclusives que van des de l’època daurada del cinema fins a peces de culte més actuals, passant per objectes personals de les llegendes més icòniques.

Algunes de les propietats més esperades, i recentment descobertes pels col·leccionistes, formen part dels objectes personals de Marilyn Monroe. Això inclou un conjunt de seda negra utilitzat per l’actriu en una conferència de premsa del 1956, mobles de la granja de Connecticut que va compartir amb Arthur Miller, el Golden Globe rebut durant el World Film Favorite del 1961, així com el seu mític Raven Black Ford Thunderbird 1956.

540x306 Cartell de la subhasta / JULIEN'S AUCTIONS Cartell de la subhasta / JULIEN'S AUCTIONS

Durant la subhasta, que es farà aquest divendres i dissabte, també es podrà veure el jeep del 1946 propietat de l’actor i cantant de country Roy Rogers, una de les col·leccions més importants de fotografies de Harold Lloyd, una gorra utilitzada per George Clooney a la pel·lícula ‘Batman i Robin’ –del 1997–, el cotxe esportiu GT-R Couple Premium 2009 de l’actor Patrick Swayze i una cinta de cel·luloide original del 1947 de la pel·lícula ‘Bambi’ de Walt Disney, entre molts altres objectes de culte.

D’altra banda, també es posarà a la disposició del públic una extensa col·lecció de creacions de Bob Mackie, que va dissenyar un gran nombre de vestits per a artistes com Cher, Carol Burnett, Julia Louis-Dreyfus o Diana Ross. Entre els models fets per a la cantant de ‘Believe’ destaca un conjunt que va dur durant un programa especial per a la cadena de televisió CBS el 1975.