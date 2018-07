Disposar d’un jardí o una terrassa és un factor que ajuda de manera determinant a tenir un bon hort urbà, però no tenir-ne no és excloent. Hi ha algunes alternatives interessants, com els horts verticals que podeu col·locar, per exemple, en una paret de la cuina o del petit balcó que tingueu.

A l’hora de dissenyar l’hort vertical, el primer que heu de tenir en compte és que cal col·locar-lo en un lloc on hi hagi força llum natural, com una paret assolellada de la cuina, per exemple. Tingueu present també que el reg d’aquests jardins es fa per un circuit tancat d’aigua i fertilitzants, per la qual cosa no cal que tinguin una aixeta a prop. Només caldrà disposar d’un petit dipòsit a la part inferior de la instal·lació, on es recull l’aigua sobrant. D’aquesta manera, tant l’aigua com els nutrients es poden reciclar.

El consell Recordeu que disposar d’un jardí interior té beneficis ambientals, ja que purifiquen l’aire, absorbeixen la pols i les partícules en suspensió de l’ambient i funcionen com a aïllants tèrmics i acústics.

Podeu optar per fabricar l’hort vertical vosaltres mateixos, i una opció ben pràctica i decorativa és fer servir palets de fusta. Caldrà folrar-los de geotèxtil, en unes cistelles que després s’han d’omplir de substrat. Si opteu per aquesta opció, tingueu present que l’excedent d’aigua podria tacar el terra; per tant, és millor situar-lo al balcó o en una galeria. Més pràctic és crear un petit hort vertical per a plantes aromàtiques que podem posar a la cuina per tenir-les a mà mentre cuinem. Per fer-ho hem de buscar el lloc més assolellat i fer servir alguns dels sistemes d’instal·lació que trobem als centres de jardineria, des de kits de plàstic fins a bosses de material vegetal, que queden molt vistoses.

Si penseu en plantes més ornamentals us podeu inclinar per unes clavellines d’aire, que no tenen arrels i s’alimenten de la humitat de l’ambient. També podeu optar per les plantes crasses i cactus: les podeu col·locar en petits plafons i penjar-les de portes o parets. Només cal humitejar-les amb un vaporitzador de tant en tant.