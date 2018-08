Ahir vèiem remeis casolans per combatre les plagues, però, curiosament, hi ha insectes que ens poden ajudar a prevenir el nostre hort d’altres insectes perjudicials per a les plantes que cultivem. La millor manera d’acollir-los és convidar-los a quedar-se en el nostre jardí, i per fer-ho res millor que muntar-los un hotel! La idea és ajudar-los a passar l’hivern i oferir-los un bon lloc de nidificació. A més, estareu contribuint a augmentar la biodiversitat de la vostra zona. Aquests hotels els podeu posar o penjar en llocs com l’hort, el balcó de casa o el jardí. A més, si teniu canalla, construir-los serà un gran aprenentatge per a ells! Els insectes que utilitzen aquest tipus de refugis ajuden a pol·linitzar les flors i a mantenir les plagues a ratlla, perquè la majoria són carnívors i s’alimenten de cotxinilles, pugons, mosques blanques, etc.

Entre els insectes que podran venir al vostre hotel hi ha marietes, papallones, vespes, abelles... Si teniu temps i ganes podeu construir vosaltres l’hotel, però també en venen de fets, ja amb totes les cavitats a punt. En aquests casos, només caldrà que les ompliu de fulles, flors, pinyes, etc. És millor que col·loqueu l’hotelet a prop de plantes aromàtiques o oloroses, ja que els insectes s’hi sentiran atrets i serà més fàcil que hi vagin. Mireu també que sigui una zona on hi toqui el sol i que estigui protegida del fred i la pluja. Si hi ha aigua a prop, millor que millor.

Si us voleu animar a construir un primer hotel d’insectes, l’opció més senzilla és agafar una ampolla d’aigua buida (o una llauna) i tallar-li cap i cul. La podeu farcir de canyes de diferents mides, que haureu de perforar amb forats més grans o petits, i amb petits pals o branquetes que també haureu de foradar. Un cop tingueu a punt pals i canyes, lligueu-los bé amb un cordill i introduïu-los dins de l’ampolla. Feu-li una nansa i busqueu el millor lloc per penjar-la. Us hi animeu?