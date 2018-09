Iglesias i Montero agraeixen a la sanitat pública l'atenció als seus fills prematurs

El líder de Podem, Pablo Iglesias, i la portaveu de la formació al Congrés, Irene Montero, han enviat un missatge d'agraïment a la sanitat pública per l'atenció als seus fills prematurs, després de dos mesos apartats dels mitjans de comunicació. Ho han fet a través d'un missatge que han compartit a Facebook en què han donat les gràcies individualment a tots aquells que els han "acompanyat" en la recuperació dels bessons a llarg del temps que han estat ingressats a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

"Ja han passat dos mesos des que els nostres fills van néixer prematurament. Des d'aquell 3 de juliol en què van arribar per sorpresa, ens repetim una vegada i una altra la mateixa paraula: som-hi. Es tractava primer de tirar endavant i després d'anar superant etapes de recuperació. Cada dia els miràvem i els repetíem el mateix: som-hi, fills, som-hi", reivindiquen.

En el missatge, Iglesias i Montero han posat de manifest la importància que ha tingut la sanitat pública en la recuperació i han reivindicat que si els seus fills avui tenen dos mesos "és perquè van néixer en un país que té una cosa molt més important que qualsevol himne o bandera: un sistema sanitari universal". "Els explicarem que res mereix més lleialtat que això", han insistit.

A banda d'agrair l'atenció als professionals de la salut, Iglesias i Montero també han donat les gràcies als seus "adversaris polítics". "Tampoc oblidarem que algunes de les paraules més boniques, algunes de les abraçades més sinceres, alguns dels consells més profitosos, van venir dels nostres adversaris polítics", han reivindicat. Tant és així, que fins i tot han fet un esment als reis. "Som republicans, però recordarem que un rei i una reina van trucar per preguntar pels nostres fills i que tots els nostres rivals polítics preguntaven sovint com estaven. Som ateus, però explicarem als nostres fills que els nostres amics creients van resar per ells", han expressat.

Finalment, i amb un "nus a la gola", Iglesias i Montero han expressat en el text que la publicació "és una manera de tancar una etapa cuidant la cicatriu que deixa per no oblidar-la mai". "Perquè aquesta cicatriu és plena d'amor pels nostres fills. Som-hi", han conclòs.