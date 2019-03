Irene Montero torna a estar embarassada

La família creix a casa d' Irene Montero i Pablo Iglesias. Si el juliol passat la portaveu de Podem al Congrés va donar a llum dos bessons, ara acaba d'anunciar a través del seu Instagram que està esperant una nena.

"El Leo i el Manuel tindran una germana. Estem bé, felices i preparades per cuidar-nos molt i alhora donar el millor de nosaltres en aquests mesos decisius", ha escrit Montero per acompanyar la imatge. Una notícia que, segons explica ella mateixa, la va donar per error Noelia Vera, diputada i portaveu adjunta de Podem, durant una roda de premsa.

El juliol passat la parella va donar la benvinguda a bessons, que van néixer amb només 26 setmanes de gestació i van haver d'estar un temps en observació a l'Hospital Maternoinfantil Gregorio Marañón.