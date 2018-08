J.J. Abrams es disculpa amb Evangeline Lilly de ‘Lost’

El productor i director J.J. Abrams ha fet públic un comunicat, signat amb l’equip de responsables de la sèrie Lost, en què es disculpa amb l’actriu Evangeline Lilly, després que aquesta expliqués als mitjans que va tenir una mala experiència en el rodatge de la ficció. Concretament, segons relatava a The independent, va sentir-se acorralada perquè acceptés interpretar una escena seminua. “No vaig tenir elecció”, detallava Lilly. “Estava mortificada i tremolant i, quan vaig acabar, em vaig posar a plorar. I vaig haver-me de sobreposar per fer una altra escena a continuació”. L’actriu explicava una altra escena en què va tornar a actuar nua, sense voler-ho fer, per la pressió dels productor.

“La nostra resposta als comentaris d’Evie als mitjans ha sigut acostar-nos a ella per demanar-li disculpes per l’experiència que va detallar mentre treballava a Lost ”, començava la nota de disculpes, feta pública als mitjans. “Encara no hi hem pogut parlar directament, però seguim sentint-ho sincerament i profundament. Cap persona s’hauria de sentir insegura a la feina”.