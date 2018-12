La model Jael Strauss perd la lluita contra el càncer

El món de la moda i la televisió plorava ahir la mort de Jael Strauss, exconcursant del programa America’s next top model, als 34 anys. Més enllà de la carrera professional que va mantenir, el seu nom es va fer conegut fa dos mesos, quan va anunciar públicament que patia un càncer de pit ja en fase quatre. La model va anunciar-ho el 2 d’octubre, només dos dies després de rebre el diagnòstic. Després de fer unes sessions de quimioteràpia, va decidir interrompre el tractament a finals de mes. I va entrar a cures pal·liatives poc després.

A través de les xarxes socials, Strauss va voler explicar el seu cas com a manera de despertar consciències sobre la malaltia. En un dels seus últims missatges, explicava: “El meu càncer no pot créixer tan ràpid com el meu amor. Gràcies a tots pel vostre suport. Som imparables”.

En un comunicat després de la seva mort, la família explicava: “Ha sigut una benedicció poder-li ensenyar, abans de morir, com se l’estimava tothom. Ha aportat molta llum a tantíssima gent”. La model Tyra Banks, al seu compte de Twitter, li dedicava també unes paraules tendres: “Top Model ha perdut una ànima meravellosa. Tots recordarem la Jael i com de divertida era”.