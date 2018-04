Jaime Peñafiel: "A Letícia la perd el mal caràcter, la seva mala educació i la seva violència"

260x366 El viatge de luxe dels reis al Regne Unit / ROBIN TOWNSEND / EFE El viatge de luxe dels reis al Regne Unit / ROBIN TOWNSEND / EFE

Coneguda la llegendària enemistat entre el cronista reial Jaime Peñafiel i la reina Letícia, des que aquesta no era ni tan sols princesa, el moment actual de polèmica no podia quedar sense un article seu sobre la qüestió. A 'El Mundo', on col·labora habitualment, Peñafiel ha escrit un text avui en què qualifica la reina de "maleducada"

"A Letícia la perd el mal caràcter, la seva mala educació i la seva violència. L'estiu del 2013, després d'una violenta discussió amb Felip, va abandonar Palma i va deixar el seu marit, les seves filles i els seus sogres a Marivent per volar a Madrid en solitari. L'enfrontament va haver de ser tan gros, que el rei Joan Carles va arribar a dir-li al seu fill: "Divórciate!", explica Peñafiel, que assegura que del darrer enrenou, el que més l'ha sorprès és l'actitud de Felip. "Segons sembla, té pànic de les reaccions de la seva esposa", escriu el veterà periodista, que afegeix: "No només hauria de parar-li els peus a la seva dona, sinó també impedir que la seva filla Elionor tingui males maneres amb la seva àvia, ja que se la veu apartant violentament la mà de la reina Sofia, que l'hi posa sobre l'espatlla".

No és el primer lleig

Peñafiel afegeix que aquest lleig de la reina a la seva sogra no és el primer. "Diverses han estat les ocasions en què aquesta consort [Letícia] ha posat de manifest la seva inqualificable manera de ser. Fins i tot contra la seva sogra, la reina. Mai li ha agraït la seva ajuda en els primers passos del seu matrimoni", escriu. "Sofia, sobretot, va intentar ajudar el seu fill, que tant suport li va donar en les crisis del seu matrimoni" amb el rei Joan Carles.