Javier de las Muelas repassa els 40 anys del Dry Martini

A Javier de las Muelas li agrada explicar que la seva dona sempre es queixa que té un marit molt creatiu, és a dir, que li crea molts problemes. Potser el que passa és que fa anys que aquest cèlebre cocteler no para de crear propostes i pensar en projectes nous, com 'The Bar. Homenaje al Dry Martini', el llibre que acaba de publicar de la mà de Planeta Gastro. Una nova publicació que suposa tot un viatge per la història de l'emblemàtic Dry Martini, un dels referents mundials en l'àmbit de la cocteleria i que ara compleix 40 anys.

"Aquesta història comença amb un somni. El somni d'un home, Pedro Carbonell, que va imaginar un bar anglès, de fusta, elegant i amb personalitat, al centre de Barcelona, dedicat en exclusiva al còctel per excel·lència: el Dry Martini. El rei. Jo vaig heretar aquell somni i avui segueix més viu que mai", confessa Javier de las Muelas al pròleg, on també recorda com la seva lectura és "un viatge i un àlbum de records, una festa i un homenatge a tots els que creuen que els bars són esglésies; els 'barmans', capellans; els clients, feligresos; els còctels, l'ofrena, i tot oficiat amb una litúrgia única".

540x306 El cocteler també compta amb una línia de sabates artesanals en homenatge al seu pare / MARC ROVIRA El cocteler també compta amb una línia de sabates artesanals en homenatge al seu pare / MARC ROVIRA

A les seves pàgines, el cocteler explora cada racó de l'espai i la història del mític Dry Martini Bar de Barcelona, des de la seva inauguració fins a la seva expansió per tot el món, i relata detalls i històries inèdites de la seva relació amb l'art, el cinema i la literatura –com el preferien personatges com Ernest Hemingway i Winston Churchill–, així com l'evolució de la carta de còctels. I, per descomptat, també revela el secret per preparar el Dry Martini perfecte. Tot plegat, una història de luxe, glamur i elegància que va fascinar artistes com Luis Buñuel, que va crear el ‘buñueloni’, el seu propi còctel i que no deixa de ser una versió del ‘negroni’ amb Carpano, Cinzano dolç i la seva ginebra preferida, el Beefeater.

"La singularitat que ens uneix als ‘bartenders’ és la de voler cuidar els altres, així com la responsabilitat de saber que els bars i restaurants són punts de trobada, de conversa, de seducció i fins i tot de discussions", ha confessat De las Muelas durant la presentació del llibre. El cocteler, que gestiona més de 24 establiments a tot el món i també és propietari de l'Speakeasy, un petit local reservat que evoca els locals clandestins de Chicago, així com el mític Gimlet, ha recordat durant la presentació que sovint la gent s’oblida que els bars i els restaurants són negocis. Una reflexió que ve de la seva actual col·laboració amb Ferran Adrià en el projecte de la Bullipedia.

I, per si no en tingués prou amb el món de la cocteleria, De las Muelas, fill d’un sabater artesà, també ha volgut retre un homenatge al seu pare i ha llançat una col·lecció de sabates artesanals d’estil ‘british’ en col·laboració amb la firma Cobbler Union. Potser sí que la seva dona té una mica de raó.