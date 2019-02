Jeff Bezos denuncia que el ‘National Enquirer’ li fa xantatge

Jeff Bezos, el fundador i conseller delegat d’Amazon, ha acusat l’empresa editora del diari nord-americà National Enquirer d’intentar fer-li xantatge amb l’amenaça de publicar “fotografies íntimes” que suposadament hauria enviat a la seva amant si no deia públicament que les informacions que el tabloide estava publicant sobre ell no tenien cap motivació política. El National Enquirer és el mitjà que al gener, just després que Bezos i la seva dona, MacKenzie, anunciessin el seu divorci, va revelar que el fundador d’Amazon mantenia una relació extramatrimonial amb la presentadora de televisió Lauren Sanchez.

L’acusació de Bezos, publicada en un blog, és l’últim gir d’un cas que durant les últimes setmanes ha situat sota el focus mediàtic la vida privada de la persona més rica del món (la seva fortuna supera els 130.000 milions de dòlars), i obre una batalla cos a cos entre l’empresari, propietari del diari The Washington Post, i American Media Inc. (AMI), l’editor del tabloide més venut als Estats Units, que manté estrets vincles amb el president del país, Donald Trump.

En un correu electrònic que Bezos adjunta al seu article, un directiu d’AMI, Dylan Howard, descriu les imatges que el diari havia aconseguit i que amenaçava amb publicar. Entre d’altres, hi ha una selfie de Bezos on suposadament mostra els seus genitals, dues en què apareix en calçotets o una fotografia en què Sanchez simula practicar sexe oral.

Un divorci polèmic

Bezos i la seva dona van anunciar el 9 de gener que es divorciaven després de 25 anys de matrimoni. El mateix dia, el National Enquirer va publicar suposats missatges de text privats que Bezos havia intercanviat amb Sanchez i que van revelar que mantenien una relació des de feia vuit mesos. Poc després, Bezos va contractar l’investigador Gavin de Becker perquè esbrinés l’origen de la filtració d’aquelles converses. El detectiu va assegurar llavors que la publicació dels missatges tenia una motivació política, i en el seu text Bezos hi insisteix: “És inevitable que algunes persones poderoses que reben cobertura informativa del Washington Post concloguin erròniament que soc el seu enemic. El president Trump és una d’aquestes persones, com és obvi pels seus nombrosos tuits”, assegura. Efectivament, el diari ha publicat molts articles crítics amb Trump, que hi ha respost amb acusacions personals contra Bezos a través de les xarxes, i que fins i tot va fer mofa del seu divorci en un tuit.

En el seu escrit, el fundador d’Amazon copia el text d’un altre correu electrònic que un advocat d’AMI, Jon Fine, va enviar aquest dimecres a l’advocat que representa De Becker. En aquest document, AMI demana a Bezos i a l’investigador que reconeguin públicament que “no tenen cap coneixement o base per suggerir que la cobertura [del National Enquirer ] tenia motivació política o estava influïda per forces polítiques”. A canvi, l’empresa editora es comprometia a “no publicar, distribuir, compartir o descriure fotografies i textos no publicats”.

De totes maneres, sí que hi ha un lligam entre el president nord-americà i el diari. El 2016, durant la campanya de les eleccions que van portar Trump a la Casa Blanca, AMI va pagar 150.000 dòlars a l’exmodel de Playboy Karen McDougal a canvi que la noia no esbombés l’afer que havia mantingut amb Trump. L’acord preveia que el rotatiu es reservava l’exclusiva del cas (de manera que la noia ja no estava autoritzada a parlar-ne), però el National Enquirer no va arribar a publicar la informació, amb l’objectiu de no perjudicar l’aleshores candidat a la presidència. El desembre passat, AMI i el seu president, David Pecker, van arribar a un acord amb la fiscalia federal dels EUA per no ser investigats per aquest pagament a canvi de col·laborar en la investigació del cas. Aquest pacte, però, estava condicionat al fet que ni la companyia ni Pecker no cometessin cap altre delicte, un requisit que ara podrien haver incomplert amb el suposat xantatge a Bezos.