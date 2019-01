Jennifer Lopez ven el seu apartament per 17,5 milions de dòlars

D’una infància precària al Bronx a viure en un dels edificis més luxosos de Nova York. La vida de Jennifer Lopez ha estat marcada pels contrastos. Ara la cantant i la seva parella, Alex Rodriguez, exjugador dels Yankees, han posat a la venda el seu apartament del número 432 de Park Avenue. Es tracta d’una luxosa residència situada a l’edifici d'habitatges més alt de Nova York, que van comprar el febrer passat per 15,3 milions de dòlars. Preu que ara ha augmentat a 17,5 milions de dòlars per als futurs compradors, segons informa el mitjà ‘Page Six’.

Dissenyat per l’estudi de l’uruguaià Rafael Viñoly, l’edifici, de 426 metres d’altura, té 96 pisos i 104 apartaments. L’habitatge de Lopez, concretament, té una superfície 1.200 m2, tres habitacions, biblioteca, piscina climatitzada i ascensor privat. Unes característiques que no són suficients per a les dues celebritats, perquè segons informa el mateix mitjà, "necessiten un lloc més gran per a la família", que té quatre fills dels matrimonis previs.

D’altra banda, Lopez busca des de finals de l’any passat un propietari per a l'àtic dúplex que té a l’edifici Whitman. Una propietat que té vistes al Madison Square Park i per la qual demana 27 milions de dòlars, un preu que se situa per sobre dels 20,16 milions que va pagar ella el 2014.