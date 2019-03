Jennifer Lopez es promet amb un anell d’un milió de dòlars

Nou casament a la vista. Després de dos anys de relació, Jennifer Lopez ha anunciat el seu compromís amb Alex Rodríguez. Durant unes vacances que la parella estava fent aquests dies a les Bahames, l'estrella del beisbol li ha regalat a la cantant un espectacular anell valorat en un milió de dòlars. Un diamant amb tall maragda d’aproximadament 10 quirats que l'artista ha volgut mostrar de seguida al seu perfil d’Instagram.

"Ens estimem i estimem la nostra vida junts. Tots dos som molt conscients de la sort que tenim d’haver-nos trobat", va dir la cantant en una entrevista a ‘People’ el desembre passat.

No és la primera vegada que Lopez passarà per l’altar. De fet, la cantant ja s’ha casat en tres ocasions: amb Marc Anthony, Cris Judd i Ojani Noa, mentre que per a l’esportista serà el segon matrimoni.