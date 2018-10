Jesús Vázquez, amfitrió de la gala People in Red 2018

Serà molt més que un sopar. Aquest any la nova edició de la gala benèfica People in Red es convertirà en un autèntic xou amb música, actuacions i humor a càrrec de personatges de primera línia com David Bisbal, Aitana, Alfred García, Amaia, Antonio Orozco, Carlos Latre, Juan Carlos Ortega, Xavier Sardà i Los Morancos. La festa, que busca recaptar fons per a la Fundació Lluita Contra la Sida, serà el 19 de novembre a partir de les 19.30 h al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).

"Amb aquesta gala iniciem una nova etapa, perquè passarem de fer un sopar a convertir-la en un gran espectacle que volem que s’internacionalitzi i arribi al món sencer", explicava a la presentació de premsa el presentador Jesús Vázquez, que debutarà com a amfitrió d’aquesta tercera edició. "Qui sap si algun dia la gala s’acabarà celebrant en algun altre lloc del planeta", augurava.

Amb més de 700 assistents, la festa congregarà celebritats de diversos àmbits, representants del món empresarial i institucional i societat civil. I com ja s’ha vist en edicions anteriors, el càtering serà d’alta volada: el xef Nandu Jubany dirigirà un equip format per Carles Abellan, Carles Gaig i Hideki Matsuhisa, que oferiran una experiència gastronòmica exclusiva i plena d’espectacle.

De fet, la gala es convertirà en una mena de programa televisiu, encara que de moment es conformarà a fer la retransmissió en ‘streaming’ a través de les xarxes socials. "Som conscients que no tenim una televisió que ens faci la retransmissió, per això hem donat molta importància a les xarxes i a contactar amb ‘youtubers’ de renom per difondre-la en temps real", explicava Toni Cruz, director i productor de l’esdeveniment. De moment, ja han llançat la campanya #PonteDeRojo, en què animen la gent a aparèixer a la xarxa amb algun element vermell per conscienciar sobre la causa.

Buscar el públic jove

"Sobretot volem arribar al públic jove, que és el que menys sensació de perill té", lamentava Vázquez, que va recordar com als anys 80 va veure morir molts amics seus per culpa de la sida. "Aleshores rebre el diagnòstic era directament una sentència de mort". Per aquest motiu, el presentador no va dubtar ni un moment a acceptar la proposta de conduir la gala benèfica. "El doctor Clotet és el meu heroi, i crec que mai havíem estat tan a prop d’arribar a la solució per erradicar la sida".

Per la seva banda, el doctor Bonaventura Clotet, president de la Fundació Lluita Contra la Sida, va recordar que la inversió en biomedicina "és crucial per a un país" i que és difícil "mantenir un projecte tan potent" com el que fan a la fundació. "L’important és transmetre el missatge que s’ha d’ajudar la recerca com una obligació moral, com un retorn a la societat", remarcava Clotet, que assegura que moltes vacunes que es desenvolupen per a la sida també serveixen per a altres teràpies, com les del càncer o l’esclerosi múltiple. "La sida està molt estigmatitzada a la nostra societat, i encara que hi ha la creença que és una malaltia del passat o que està controlada, segueix afectant 37 milions de persones al món i provoca més d’un milió de morts cada any".

La primera gala benèfica contra la sida al país es va celebrar el 2010, i durant les edicions següents va recaptar més de 5 milions d’euros. No va ser fins al 2016, quan es va traslladar de Barcelona a Madrid, que va néixer a la Ciutat Comtal la gala batejada com a People in Red, que en l’edició anterior ja va aconseguir recaptar 456.000 euros.