El fill de Johnny Depp i Vanessa Paradis té "un problema de salut molt seriós"

Tot i que feia dies que s'havia acordat que l'actriu francesa Vanessa Paradis recorreria la catifa vermella de la 'première' a París de la seva última pel·lícula, 'A knife in the heart', finalment això no s'ha produït. Ha sigut el director del film, Yann Gonzalez, qui s'ha encarregat d'explicar durant l'esdeveniment els motius que havien obligat la intèrpret a cancel·lar a última hora la seva assistència.

"Per desgràcia la Vanessa no ha pogut acompanyar-nos aquesta nit. Ha hagut d'absentar-se a causa d'un problema de salut molt seriós del seu fill", revelava Gonzalez sintèticament a 'Public'. De moment es desconeix quina malaltia pateix el jove o l'exacta gravetat. No obstant, queda clar que si el director ho ha fet públic d'aquesta manera és perquè tenia el consentiment per fer-ho i perquè potser no és una cosa lleu ni passatgera i que, per tant, hauria acabat transcendint més tard o més d'hora.

Per ara no es coneix la reacció de Johnny Depp, pare del Jack, que actualment té 16 anys i viu a Londres amb la seva mare. Les últimes notícies sobre Depp publicades és que s'ha arruïnat malgastant diners amb els seus vicis i que va patir addiccions, cosa que ell mateix va revelar en una entrevista a la revista 'Rolling Stone'. Depp i Paradis es van separar el 2012 després de 14 anys junts. No es van casar mai i van tenir la seva filla Lily Rose, de 19 anys, i el Jack.