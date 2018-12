Josep Carreras recapta més de 3,3 milions d’euros per lluitar contra la leucèmia

Des de fa anys la divisió alemanya de la Fundació Josep Carreras Contra la Leucèmia ha contribuït a finançar més de 1.200 projectes gràcies als més de 220 milions d’euros recaptats en donatius. Precisament una de les grans festes benèfiques anuals de la Fundació s'ha celebrat aquest dimecres a la televisió alemanya, on han pogut recaptar 3.352.640 euros.

"Estic aclaparat per aquest suport continuat del públic alemany i molt, molt agraït. Aquesta fidelitat no és cap obvietat en els temps televisius actuals", ha declarat Josep Carreras davant dels resultats de la que ja és la 24a gala benèfica televisiva. Segons el tenor, "cada euro ajuda a salvar vides i a alleujar el patiment". Unes donacions que tenen com a objectiu "que la leucèmia sigui curable, sempre i per a tothom", ha afegit.

La gala, que es va transmetre des dels estudis Bavaria de Munic per la cadena privada Sat 1 Gold, va comptar amb nombroses estrelles alemanyes i internacionals, com el tenor Jonaus Kaufmann. "Admiro Josep Carreras com a persona i com a veritable artista, que mai fa les coses a mitges", ha confessat el tenor, que se sent molt content "d'haver contribuït també que aquest any s’arribi ràpidament al gran objectiu de Carreras: que la leucèmia sigui curable, sempre i per a tothom".

Josep Carreras, que aquest mes ha complert 72 anys, va aconseguir recuperar-se amb èxit d’una leucèmia que se li va diagnosticar el 1987 gràcies a un trasplantament de la seva pròpia medul·la òssia. Un any després va crear la fundació i el 1995 la divisió alemanya, amb seu a Munic. Aquell mateix any ja va celebrar la primera gala televisada a Alemanya amb l’objectiu de recaptar fons per lluitar contra la malaltia.