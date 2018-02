Joshua Sasse, plantat a l’altar per la seva nòvia

L’actor Joshua Sasse, de 30 anys, es va fer mundialment famós quan la premsa rosa britànica el va situar com el nòvio de la cantant australiana Kylie Minogue, 20 anys més gran que ell. La seva història d’amor va agafar encara més importància quan ella, que va sortir durant cinc anys amb el model català Andrés Velencoso, va anunciar que es casaria amb Sasse perquè era “l’amor de la seva vida”. Finalment, el compromís no va prosperar i diverses publicacions van apuntar que ell havia sigut infidel a l’artista amb l’actriu Marta Milans.

Ara sembla que és Sasse qui passa per la situació que va viure Minogue, amb qui va sortir més de dos anys. Segons The Sun, dos dies abans de casar-se el britànic hauria rebut la pitjor de les notícies de la seva promesa: que no hi hauria casament. L’actriu Harriet Colling, explica el tabloide, li va confirmar que aquest cap de setmana no es casaran a l’església de Saint Lawrence, a Ludlow, al Regne Unit, com estava previst.

“La Harriet s’ha adonat que no pot casar-se amb ell. No era la seva mitja taronja. Van començar a sortir just després que ell trenqués amb Kylie Minogue, va ser tot molt precipitat. A més, ella sentia que el Joshua l’aïllava de la seva família”, diu la publicació. Aquesta notícia sembla que no ha molestat gaire als familiars d’ella, que no veien amb bons ulls la relació. “No els importa perdre els diners dels bitllets d’avió i les reserves d’hotel, estan molt contents per ella”, conclou l’informador del diari.