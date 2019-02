L’actor Jude Law es casarà amb Phillipa Coan

Després de 4 anys de relació, la parella formada per l’actor Jude Law i la psicòloga Phillipa Coan ha decidit fer un pas més en la relació i passar per l’altar. Segons ha informat en exclusiva ‘The Sun’, la celebració tindrà lloc al maig en un castell francès i serà d’estil tradicional.

A més, el padrí del casament serà el fill gran de l’actor, de 22 anys. De fet, Jude Law ja té cinc fills de les seves relacions amb Sadie Frost, Sienna Miller i Samantha Burke. Ara fonts properes a l’actor asseguren que Law es vol "assentar" amb Coan, de qui admira "la intel·ligència i independència".

A la cerimònia s’espera que hi vagin celebritats com Jonny Lee Miller, Brad Adams, Sean Pertwee o Ewan McGregor, molts dels quals coneix des dels seus inicis com a actor a Londres.